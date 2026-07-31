Egy nap alatt 49 ezer menekülő lépte át illegálisan a határt – drámai videók

Ceuta és Melilla két spanyol autonóm város Marokkó északi részén – olyan különleges helyek, ahol az Európai Unió szárazföldön határos Afrikával. A két város egyenként körülbelül 85 000 embernek ad otthont.

Ceuta egy Marokkótól a Földközi tengerbe nyúló földnyelven található, az afrikai országtól egy magas kerítéssel megerősített határ választja el. Ezt megkerülve jutott el egy nap alatt mintegy 49 ezer ember Marokkóból spanyol földre.

A kaotikus helyzethez vezető tömeges átkelés megosztottságot okozott Európában, Olaszország pedig végül már azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszti az EU belső nyitott határainak programját.

A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint a fokozott biztonsági intézkedések ellenére egész éjszaka folyamatosan jutottak át emberek Marokkó felől Ceutába, nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat.

Helyszíni felvételeken látható volt az érkezők elszánt tömege, amint apró gumicsónakokban ülve, úszógumikkal vagy nagyobb csónakokkal küzdik magukat át a spanyol exklávé területére.

Az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint a határ marokkói oldalán Castillejost tömegesen lepték el azok, akik átkelésre készültek. Többségében fiatalok, de sok család is van köztük kisgyerekekkel, akik Marokkóból és délebbre fekvő, szubszaharai afrikai országokból érkeztek.

Egy X-en közzétett bejegyzésben egy spanyol rendőri egyesület, az AUGC azt írta, hogy túl kevés rendőr volt a helyszínen a kerítés felügyeletéhez a csütörtöki roham alatt, így nem tudták megállítani azt.

A tömegek azután keltek útra, hogy jelentések szerint

elterjedt a pletyka a spanyol határ megnyitásáról.

A hatóságok igyekeztek feltartóztatni a tömegeket, de sokáig nem jártak sikerrel. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket, többen összetűzésbe kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.

Az átjutottak most céltalanul kóborolnak a városban, mert az 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt, bejárata előtt több százan táboroztak le, arra várva, hogy ellátást kapjanak.

Az autonóm város vezetése szerint a csütörtöki tömeges határsértést megelőző két hétben több mint 1500-an értek partot. Többen vízbe fulladtak, miközben a megpróbálták elérni a Spanyolországhoz tartozó területet.

A ceutai események hatására a másik marokkói autonóm spanyol városban, Melillában is többen próbáltak átjutni a határon,

emiatt a hatóságok lezárták a Beni Enzar határátkelőt.

Spanyolország: ez nem vészhelyzet / Marokkó: mindenki jöjjön haza

A spanyol belügyminisztérium közleményében elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat.

A kialakult helyzetért az embercsempész-hálózatokat okolta, amelyek „kihasználják”, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.

Spanyolország és Marokkó csütörtökön megállapodott a helyzet közös kezeléséről, és a határsértők visszaküldését célzó intézkedések felülvizsgálatáról.

Karima Benyaich, Marokkó spanyolországi nagykövete közölte: a marokkói kormány kéri, hogy a határt átlépő állampolgáraik térjenek vissza, és azt szeretnék, ha „a migráció mindenki számára rendezett és biztonságos lenne”.

Konfliktus Olaszországgal, jön a határellenőrzés?

A ceutai krízissel összefüggésben José Manuel Albares spanyol külügyminiszter péntekre bekérette Giuseppe Buccino Grimaldit, Olaszország spanyolországi nagykövetét, miután Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X közösségi platformon a kialakult helyzetet összefüggésbe hozta a spanyol kormány azon döntésével, hogy rendezze az országban illegálisan élő bevándorlók státuszát.

„A Ceutából származó képek azt mutatják, hogy a madridi kormány döntése, miszerint spanyol, és így európai állampolgárságot ad több mint 500 000 illegális bevándorlónak, mélységesen téves és az emberkereskedelmet ösztönzi” – írta.

Albares szerint olasz kollégája üzenete „méltatlan egy partner és baráti ország külügyminiszteréhez, akitől európai szolidaritást várunk és nem pártpolitikai demagógiát”. Mint írta, a ceutai események egy bírósági döntéshez kapcsolódnak, és semmi közük ahhoz, amit a bejegyzés állít.

A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára

– ezt már Giorgia Meloni olasz kormányfő írta a közösségi oldalán pénteken, bejelentve, hogy

a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli Spanyolországgal.

összehívta az úgynevezett határvédelmi tanácsot.

Mint a Reuters emlékeztetett, Ceutában és Melillában rendszeres időközönként megnő az Európába jutni kívánó migránsok átkelési kísérleteinek száma, de az egyetlen nap alatt megkezdett közel 50 000 átkelés példátlannak tűnik. Spanyolország a legalább 2021 óta nem látott legnagyobb válságként írta le a történteket.

Pedro Sánchez miniszterelnök pénteken a helyszínre utazott, ahol Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte a történteket.

„A tegnap történteket támadásnak, Spanyolország területi integritása megsértésének minősítjük. Ceuta spanyol város, a tegnapi események pedig a lehető leghatározottabb elítélést és kifogásolást érdemlik” – fogalmazott ceutai sajtótájékoztatóján, miután megbeszélését folytatott az autonóm város vezetésével és a rendfenntartó erők képviselőivel.

Bejelentette: a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében, a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat.

Von der Leyen: ez megengedhetetlen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig megengedhetetlennek nevezte, hogy bárki az Európai Unió területére lépjen anélkül, hogy betartaná az uniós szabályokat. Kijelentette: a veszélyes határátkeléseknek azonnal véget kell vetni, az embercsempész-hálózatokat fel kell számolni, az unió területén maradásra jogosulatlanok visszaküldésének gyorsnak kell lennie.