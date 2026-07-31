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CEUTA, SPAIN - JULY 31: Dozens of migrants are attempting to cross the border between Ceuta and Morocco, on 31 July, 2026 in Ceuta, Spain. Large numbers of people continued to enter Ceuta from Morocco in an uncontrolled manner as night fell on Thursday, 30 July. From early in the morning, thousands of migrants had reached the autonomous city by swimming and also on foot, skirting the breakwater that separates the autonomous city from Morocco. The units responsible for border control in Ceuta have recovered the bodies of 16 people from the water in the last 24 hours, bringing the total to 47 foreign nationals found dead in Ceutaâs waters whilst attempting to swim across from Morocco so far this year. (Photo By Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images)
Nyitókép: Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images

Egy nap alatt 49 ezer menekülő lépte át illegálisan a határt – drámai videók

Infostart / MTI

Elhagyott úszógumihalmokat, egymás sarkát taposó menekülők áradatát mutató képsorok járják be a sajtót: már nemzetközi ellentétig fajult a Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutára átjutott migránstömeg ügye.

Ceuta és Melilla két spanyol autonóm város Marokkó északi részén – olyan különleges helyek, ahol az Európai Unió szárazföldön határos Afrikával. A két város egyenként körülbelül 85 000 embernek ad otthont.

Ceuta egy Marokkótól a Földközi tengerbe nyúló földnyelven található, az afrikai országtól egy magas kerítéssel megerősített határ választja el. Ezt megkerülve jutott el egy nap alatt mintegy 49 ezer ember Marokkóból spanyol földre.

A kaotikus helyzethez vezető tömeges átkelés megosztottságot okozott Európában, Olaszország pedig végül már azzal fenyegetőzött, hogy felfüggeszti az EU belső nyitott határainak programját.

A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint a fokozott biztonsági intézkedések ellenére egész éjszaka folyamatosan jutottak át emberek Marokkó felől Ceutába, nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat.

Helyszíni felvételeken látható volt az érkezők elszánt tömege, amint apró gumicsónakokban ülve, úszógumikkal vagy nagyobb csónakokkal küzdik magukat át a spanyol exklávé területére.

Az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint a határ marokkói oldalán Castillejost tömegesen lepték el azok, akik átkelésre készültek. Többségében fiatalok, de sok család is van köztük kisgyerekekkel, akik Marokkóból és délebbre fekvő, szubszaharai afrikai országokból érkeztek.

Egy X-en közzétett bejegyzésben egy spanyol rendőri egyesület, az AUGC azt írta, hogy túl kevés rendőr volt a helyszínen a kerítés felügyeletéhez a csütörtöki roham alatt, így nem tudták megállítani azt.

A tömegek azután keltek útra, hogy jelentések szerint

elterjedt a pletyka a spanyol határ megnyitásáról.

A hatóságok igyekeztek feltartóztatni a tömegeket, de sokáig nem jártak sikerrel. A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket, többen összetűzésbe kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.

Az átjutottak most céltalanul kóborolnak a városban, mert az 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt, bejárata előtt több százan táboroztak le, arra várva, hogy ellátást kapjanak.

Az autonóm város vezetése szerint a csütörtöki tömeges határsértést megelőző két hétben több mint 1500-an értek partot. Többen vízbe fulladtak, miközben a megpróbálták elérni a Spanyolországhoz tartozó területet.

A ceutai események hatására a másik marokkói autonóm spanyol városban, Melillában is többen próbáltak átjutni a határon,

emiatt a hatóságok lezárták a Beni Enzar határátkelőt.

Spanyolország: ez nem vészhelyzet / Marokkó: mindenki jöjjön haza

A spanyol belügyminisztérium közleményében elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat.

A kialakult helyzetért az embercsempész-hálózatokat okolta, amelyek „kihasználják”, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.

Spanyolország és Marokkó csütörtökön megállapodott a helyzet közös kezeléséről, és a határsértők visszaküldését célzó intézkedések felülvizsgálatáról.

Karima Benyaich, Marokkó spanyolországi nagykövete közölte: a marokkói kormány kéri, hogy a határt átlépő állampolgáraik térjenek vissza, és azt szeretnék, ha „a migráció mindenki számára rendezett és biztonságos lenne”.

Konfliktus Olaszországgal, jön a határellenőrzés?

A ceutai krízissel összefüggésben José Manuel Albares spanyol külügyminiszter péntekre bekérette Giuseppe Buccino Grimaldit, Olaszország spanyolországi nagykövetét, miután Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X közösségi platformon a kialakult helyzetet összefüggésbe hozta a spanyol kormány azon döntésével, hogy rendezze az országban illegálisan élő bevándorlók státuszát.

„A Ceutából származó képek azt mutatják, hogy a madridi kormány döntése, miszerint spanyol, és így európai állampolgárságot ad több mint 500 000 illegális bevándorlónak, mélységesen téves és az emberkereskedelmet ösztönzi” – írta.

Albares szerint olasz kollégája üzenete „méltatlan egy partner és baráti ország külügyminiszteréhez, akitől európai szolidaritást várunk és nem pártpolitikai demagógiát”. Mint írta, a ceutai események egy bírósági döntéshez kapcsolódnak, és semmi közük ahhoz, amit a bejegyzés állít.

A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára

– ezt már Giorgia Meloni olasz kormányfő írta a közösségi oldalán pénteken, bejelentve, hogy

  • a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli Spanyolországgal.
  • összehívta az úgynevezett határvédelmi tanácsot.

Mint a Reuters emlékeztetett, Ceutában és Melillában rendszeres időközönként megnő az Európába jutni kívánó migránsok átkelési kísérleteinek száma, de az egyetlen nap alatt megkezdett közel 50 000 átkelés példátlannak tűnik. Spanyolország a legalább 2021 óta nem látott legnagyobb válságként írta le a történteket.

Pedro Sánchez miniszterelnök pénteken a helyszínre utazott, ahol Spanyolország területi integritását sértő támadásnak nevezte a történteket.

„A tegnap történteket támadásnak, Spanyolország területi integritása megsértésének minősítjük. Ceuta spanyol város, a tegnapi események pedig a lehető leghatározottabb elítélést és kifogásolást érdemlik” – fogalmazott ceutai sajtótájékoztatóján, miután megbeszélését folytatott az autonóm város vezetésével és a rendfenntartó erők képviselőivel.

Bejelentette: a határsértők mielőbbi visszatoloncolása érdekében, a marokkói hatóságokkal együttműködve felgyorsítják a szükséges jogi eljárásokat.

Von der Leyen: ez megengedhetetlen

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig megengedhetetlennek nevezte, hogy bárki az Európai Unió területére lépjen anélkül, hogy betartaná az uniós szabályokat. Kijelentette: a veszélyes határátkeléseknek azonnal véget kell vetni, az embercsempész-hálózatokat fel kell számolni, az unió területén maradásra jogosulatlanok visszaküldésének gyorsnak kell lennie.

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Kezdőlap    Külföld    Egy nap alatt 49 ezer menekülő lépte át illegálisan a határt – drámai videók

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