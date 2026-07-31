Több épület ég egy fővárosi kerületben

Magyar Péter délelőtt bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű – délután már arról adott hírt, hogy ez kedden vagy szerdán következhet be. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. A miniszterelnök azt is megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását, amit a vállalatok meg is hallottak: sorra jelentik be az intézkedéseket a fogyasztásuk visszafogása érdekében.