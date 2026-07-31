ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.86
usd:
316.82
bux:
146688.57
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tűz, lángok.
Nyitókép: Pixabay

Több épület ég egy fővárosi kerületben

Infostart / MTI

Több épület ég a főváros XI. kerületében, a Kakukkhegyi úton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján péntek délután.

A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak - írták.

Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a lángok a területen található hétvégi házakat is elérték.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Több épület ég egy fővárosi kerületben

budapest

tűz

xi. kerület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet
Hétfőtől lépünk kritikus szakaszba az áramtermelés szempontjából, utána lesz a legnagyobb kihívás az ország előtt. Nincs nukleáris veszély Magyarországon, és Nagy László, az erőmű műszaki igazgató-helyettese részletesen beszámolt arról, hogyan biztosítják, hogy ne is legyen.
 

Áramhiány: Magyar Péter megszólalt

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Rossz hírt közölt a HungaroMet

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.
VIDEÓ
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: leáll Paks, vízhiány sújtja Szentendrét

Tisza-kormány: leáll Paks, vízhiány sújtja Szentendrét

Magyar Péter délelőtt bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű – délután már arról adott hírt, hogy ez kedden vagy szerdán következhet be. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. A miniszterelnök azt is megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását, amit a vállalatok meg is hallottak: sorra jelentik be az intézkedéseket a fogyasztásuk visszafogása érdekében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyarországra is kivetette hálóját Donald Trump: komoly új terhek jöhetnek, ebbe sokan rokkanhatnak bele

Magyarországra is kivetette hálóját Donald Trump: komoly új terhek jöhetnek, ebbe sokan rokkanhatnak bele

Donald Trump új vámoffenzívája Magyarországot is elérheti, hiszen az EU különböző gyakorlatait is vizsgálni fogják.

BBC
Business Sport Travel Science
About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

Spain's prime minister described the situation as an "attack" on its North African territory and said all illegal migrants would be returned to Morocco.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 18:42
Áramhiány: Magyar Péter megszólalt
2026. július 31. 17:44
Miért nem bírságolt Forsthoffer Ágnes? Logikus választ adott a házelnök
×
×