Több épület ég egy fővárosi kerületben

A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak - írták.
Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a lángok a területen található hétvégi házakat is elérték.
A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak - írták.
Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a lángok a területen található hétvégi házakat is elérték.
Magyar Péter délelőtt bejelentette, hogy hétfőn teljesen leáll a Paksi Atomerőmű – délután már arról adott hírt, hogy ez kedden vagy szerdán következhet be. A Dunamenti Erőmű blokkját viszont sikerülhet időben újraindítani. A miniszterelnök azt is megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozzák az áramfogyasztását, amit a vállalatok meg is hallottak: sorra jelentik be az intézkedéseket a fogyasztásuk visszafogása érdekében.
Donald Trump új vámoffenzívája Magyarországot is elérheti, hiszen az EU különböző gyakorlatait is vizsgálni fogják.
Spain's prime minister described the situation as an "attack" on its North African territory and said all illegal migrants would be returned to Morocco.