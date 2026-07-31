A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Radács Attila elmondta, a Bakonykarszt Zrt. felhívást tett közzé a szolgáltatási területén, amelyben a locsolás beszüntetését kérik, valamint azt, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, a feltöltötteket pedig ne eresszék le. Ugyancsak kérik az autómosás elhalasztását, és azt is, hogy ne hűtsenek utakat, járdákat locsolással, ne végezzenek nagy mennyiségű ivóvíz felhasználásával járó tevékenységet.

Közölte: a cég szolgáltatási területéhez tartozik ez év elejétől 20 észak-balatoni település is. A tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, hiszen itt sorra épültek és épülnek lakóparkok, miközben az utóbbi 10-15 évben nem történt megfelelő szintű víziközműrendszer-fejlesztés – mutatott rá.

Az újabb lakópark-beruházásokhoz idén már nem tudtak kiadni engedélyt a vízvezeték-hálózat bővítéséhez

- jegyezte meg.

A vezérigazgató-helyettes szerint sürgős lenne az embereket megtanítani az ivóvíz értékére. Úgy látja ugyanakkor, hogy ameddig a támogatások miatt ezer liter ivóvíz olcsóbb, mint fél liter sör, addig ez nehéz lesz. "A legnagyobb gond, hogy nincs ára a víznek, ami miatt sok a pazarlás" – fogalmazott. A valós és reális vízdíj a becslései szerint a jelenlegi ár 2,0-2,5-szerese lenne. A Balton északi partján a budapesti ár több, mint a dupját kell fizetni.