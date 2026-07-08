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Képviselõ szavaz a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2026. február 25-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Újabb rendkívüli ülésnapok az Országgyűlésben, jön a szavazás az Alaptörvény-módosításról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Folytatódik az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése: a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását. A Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra.

A dokumentumban a miniszter a rendkívüli ülés időpontjának július 13-14-ét javasolja.

A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi.

Ezek között szerepel a magyar-szlovák, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása.

Tárgyalhatják a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló előterjesztést, valamint az alaptörvény 17. módosítását.

Az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása a szifiliszfertőzések adatkezelésével függ össze, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények változtatása egyebek mellett helyreállítja a pedagógusok sztrájkjogát, míg az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása a Terrorelhárítási Központnak és az Országgyűlési Őrségnek a rendőrségbe történő beolvadását szabályozza.

Ruff Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges. A módosítás az alkotmányos intézményrendszer működését, a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, valamint több kiemelt jelentőségű közjogi intézmény szabályozását érintő rendelkezéseket tartalmaz. A döntés elhalasztása késleltetné a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését - indokolt a miniszter.

A Miniszterelnökség vezetője szerint a tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák a rendvédelmi szervek szervezeti átalakítását, a köznevelési intézmények működésének hatékonyabbá tételét, szakmai autonómiájának növelését, a közegészségügyi feladatellátás fejlesztését, valamint a gyermekvédelmi szabályozás hatékonyságát szolgáló rendelkezéseket.

Ruff Bálint szerint a javaslatok elfogadásának elhalasztása késleltetné a szükséges szervezeti és szakmai intézkedések végrehajtását, valamint hátrányosan befolyásolhatná az érintett közfeladatok ellátásának hatékonyságát.

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Kezdőlap    Belföld    Újabb rendkívüli ülésnapok az Országgyűlésben, jön a szavazás az Alaptörvény-módosításról

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