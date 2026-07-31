Így működnek majd az iskolák a következő tanévben

A köznevelésben a 2026/2027-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1. (kedd), az utolsó pedig 2027. június 18. (péntek). A tanítási napok száma 180.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán, valamint a szakgimnázium tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2027. április 30. (péntek), a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2027. május 28. (péntek). Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. Az iskolák 2027. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A 2026/2027. tanévben a gimnázium, valamint a szakgimnázium 9-11. évfolyamán a nevelő-oktató munka 2027. május 3-7. között - az igazgató által meghatározott módon - tantermen kívüli, digitális munkarendben szervezhető meg.

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, ebből egy nap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).

Az iskola ezek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint meghatározott feltételek mellett a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja,

A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák - szükség esetén - gondoskodnak a tanulók felügyeletéről; erről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22-23-án kell beíratni.

A következő tanévben az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani: a 4. évfolyamon szövegértés és matematika; a 6., 8. és 10. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv. Szakgimnáziumban a 10. évfolyamon a természettudományos mérést csak akkor kell lefolytatni, ha a tanulók ezt a tantárgyat az adott évfolyamon tanulják. Az idegen nyelvi mérést az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, a célnyelvi mérést angol és német nyelvből kell lebonyolítani. A mérésekre 2027. március 22. és 2027. május 28. között kerül sor.

A szakképzésben az első tanítási nap 2026. szeptember 1. (kedd), az utolsó 2027. június 15. (kedd), illetve az utolsó évfolyamon 2027. április 30. (péntek). A tanítási évben a tanítási napok száma 177. A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítványt 2027. május 3-ig kell kiállítani.

A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak oktatása 2027. április 30-ig tart. Ezt követően a tanítási év végéig a közismereti tantárgyak oktatásának időkeretét a tanulók érettségi vizsgára történő egyéni vagy csoportos felkészülésére kell fordítani.

A tanítási év első féléve 2027. január 22-ig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2027. január 29-ig kell közölni.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5. (hétfő).

A szakmai vizsgaidőszak első napja az október-novemberi vizsgaidőszak esetén 2026. október 5. (hétfő), a február-márciusi vizsgaidőszak esetén 2027. február 1. (hétfő), a május-júniusi vizsgaidőszak esetén 2027. május 3. (hétfő).