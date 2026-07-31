Kiírták a pályázatot az NFI vezérigazgatói posztjára

A pályázati felhívásban azt írták, hogy az elnök-vezérigazgató felelős az intézmény stratégiai irányításáért, szakmai célkitűzéseinek kijelöléséért és megvalósításáért, valamint jogszerű, átlátható és hatékony működéséért.

Meghatározza az intézmény hosszú távú fejlesztési irányait, kialakítja és felügyeli az ezek megvalósítását szolgáló szervezeti kereteket, továbbá biztosítja a szakmai, gazdasági és operatív folyamatok összehangolását.

Az elnök-vezérigazgató feladata a magyar filmszakma és filmipar fejlődését támogató intézményi ökoszisztéma erősítése, a szakmai szereplőkkel való együttműködések kialakítása és fenntartása, valamint az intézmény hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerének fejlesztése is.

A feladat ellátására olyan szakembert keresnek, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal bír a filmipar és/vagy a filmszakma területén, legalább 5 éves vezetői és/vagy intézményvezetői gyakorlat birtokosa, valamint nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, nemzetközi együttműködésekben szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Júliusban visszavonták az NFI igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását, majd kinevezték az intézmény ideiglenes döntőbizottságait. A pályázatokat elbíráló átmeneti testületek tagjai Pataki Ágnes Balázs Béla-díjas producer, Tóth Csaba producer, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke, valamint Zabezsinszkij Éva dramaturg, forgatókönyvíró és casting director.

A pályázat benyújtásának határideje 2026. szeptember 14. A részletes kiírás itt érhető el.