Új vezetők az MVM-nél

Július 29. napjától Tótth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak.
Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis-Fleischmann Évát, Pekárik Gézát és Gáborjáni-Szabó Szabolcsot július 29. napjától.
Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót.
Zolnay Juditot az MVM Zrt. felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották 2026. július 29. napjától határozatlan időre.
A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is.
A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Istvánt, Vajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztiánt.