ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.13
usd:
317.4
bux:
146798.22
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Selective focus shooting on hand of Businessman giving pen to Partnership to sign contract agreement in document
Nyitókép: Getty Images/ wera Rodsawang

Új vezetők az MVM-nél

Infostart / MTI

Új elnököt választottak az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élére, továbbá új tagokat is választottak mindkét testületbe – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Július 29. napjától Tótth Andrást az igazgatóság tagjává és egyben elnökévé választották meg. Az új elnök a poszton Bertalan Zsoltot váltja, aki továbbra is tagja marad az igazgatóságnak.

Az igazgatóság tagjává választották Borbély Edét, Réti Ádámot, Kis-Fleischmann Évát, Pekárik Gézát és Gáborjáni-Szabó Szabolcsot július 29. napjától.

Az igazgatóságból július 28-án visszahívták Horváth Péter Jánost és Fazekas Lászlót.

Zolnay Juditot az MVM Zrt. felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé választották 2026. július 29. napjától határozatlan időre.

A felügyelőbizottság korábbi elnökét, Török Sándort visszahívták tisztségéből és tagságából is.

A felügyelőbizottságba megválasztották Kupa Mihály Dénest, Tarjányi Krisztinát, Zsoldos Istvánt, Vajó Regina Alexandrát és Szabó Krisztiánt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Új vezetők az MVM-nél

mvm

igazgatóság

felügyelő bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt – közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken.
 

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Rossz hírt közölt a HungaroMet

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat a globális megtakarításoknál: pontozták az országokat, Amerika hasít, a britek csúfosan lemaradtak

Fordulat a globális megtakarításoknál: pontozták az országokat, Amerika hasít, a britek csúfosan lemaradtak

A WTW legfrissebb Global Pension Finance Watch jelentése szerint 2026 második negyedévében mind a hét vizsgált főbb piacon javult a meghatározott szolgáltatású (defined benefit, DB) nyugdíjalapok fedezettségi szintje, mivel a pozitív befektetési hozamok a legtöbb esetben meghaladták a kötelezettségek növekedését - írja a European Pensions.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét

Felejtsd el a naftalint: működik az egyszerű házi trükk, amivel kiirthatod a lakásból a molylepkét

Itt az őrült kánikula, csukod az ajtót-ablakot, mégis folyton repked valami? Lehet, hogy molylepkék szaporodtak el - de melyikkel van dolgunk, és hogyan szabadulhatsz meg tőlük?

BBC
Business Sport Travel Science
About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

The estimated number of arrivals is more than 70% of the population of the city, which is about 83,600.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 15:05
A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást
2026. július 31. 12:20
Shellt vásárolt a Mol
×
×