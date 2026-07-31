Hatalmas NATO-megtiszteltetés egy magyar parancsnoknak

A korábban az MH Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokságot vezető Antal László beszédében hangsúlyozta elkötelezettségét a megkezdett fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodóképesség, a többnemzeti kohézió további erősítésére, de kiemelte a magyar parancsnokság jelentőségét is.

Az új parancsnok megtiszteltetésnek nevezte, hogy nem csupán egy újabb beosztást vesz át, hanem az első magyar parancsnoka lesz a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságnak.

Rámutatott, hogy Magyarország évtizedek óta elkötelezett, megbízható tagja a NATO-nak, és az, hogy a nagy katonai múlttal rendelkező Székesfehérváron egy magyar tábornok veszi át a posztot, azt jelzi, hogy "a bizalom kölcsönös, a szövetség valódi, és az együttműködés gyümölcsöző".