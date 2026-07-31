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Tram tramway public transportation in Budapest, Hungary.
Nyitókép: m-gucci/Getty Images

Ne lepődjön meg, ha nem jön a villamos

Infostart / MTI

Villamospálya karbantartása miatt szombattól augusztus 19-ig a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok közlekedése módosul.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint augusztus 1-jétől 9-éig a Lehel tér és Angyalföld kocsiszín között, augusztus 10–19. között a 12-es és 14-es villamosok teljes vonalán szünetel a villamosközlekedés. Ebben az időszakban pótlóbuszok járnak majd.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy Káposztásmegyerről a belváros felé a Káposztásmegyer, Szilas-pataktól induló 20E, Káposztásmegyer, Mogyoródi-pataktól a 30-as autóbusszal, hétköznapokon a 122E autóbusszal is el lehet jutni a 3-as metróhoz.

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