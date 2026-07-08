A Tesco eladhatja magyarországi, csehországi és szlovákiai érdekeltségeit

Balatonalmádiban továbbra is napirenden van a fizetős parkolás bevezetése, amelyről az önkormányzat egy átfogó, július végéig kitölthető kérdőívben kéri ki a lakosság és a turisták véleményét. A téma már tavaly ősszel is komoly indulatokat váltott ki a településen, a jelenlegi felmérés pedig a szezonális, valamint az egész éves díjfizetés lehetőségét is vizsgálja - írta meg a veol.hu.