Németország újabb tartományában jöhet az AfD nagy dobása

A felmérésben az AfD 41 százalékos támogatottságot ért el, míg a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága 24 százalékra csökkent.

Az Infratest dimap közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a Baloldal 13 százalékon, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 7 százalékon áll, a Zöldek pedig 5 százalékos eredménnyel bejuthatnának a tartományi parlamentbe. A Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 4 százalékot érne el, így a jelenlegi állás szerint nem lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. A kormánykoalíció tagja, a Szabad Demokrata Párt (FDP) alacsony támogatottsága miatt külön nem szerepelt a felmérésben.

A kutatás szerint tovább nőtt az elégedetlenség a CDU-SPD-FDP tartományi kormány munkájával: a válaszadók mindössze 29 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett vagy nagyon elégedett a kabinet teljesítményével.

A felmérés alapján parlamenti többséget a CDU csak az SPD-vel és a Baloldallal, illetve az AfD-vel együtt tudna kialakítani.

A CDU tartományi szervezete ugyanakkor ismételten kizárta az együttműködést mind a Baloldallal, mind az AfD-vel. Az ilyen koalíciós lehetőségeket a megkérdezettek többsége sem támogatja.

Arra a kérdésre, hogy melyik pártnak kellene vezetnie a következő tartományi kormányt, a válaszadók 44 százaléka az AfD-t, 43 százaléka pedig a CDU-t jelölte meg.

A pártok kompetenciájának megítélésében is az AfD vezet: a válaszadók 36 százaléka tartja a legalkalmasabbnak a tartomány legfontosabb feladatainak megoldására, ami 5 százalékponttal magasabb az előző felmérésnél. A CDU 16 százalékot kapott, ami 2 százalékpontos visszaesést jelent.

A közszolgálati MDR és WDR műsorszolgáltatók, valamint a Magdeburger Volksstimme és a Mitteldeutsche Zeitung megbízásából készült reprezentatív felmérésben július 23. és 28. között 1149 választásra jogosult szász-anhalti lakost kérdeztek meg telefonon és interneten.

(Nyitóképünkön: Alice Weidel, a német ellenzéki AfD társelnöke a párt ifjúsági szervezete, a Németország Nemzedék (Generation Deutschland) alakuló kongresszusán Giessenben 2025. november 29-én.)