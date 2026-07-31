Újra támadnak a Balaton hívatlan vendégei – videó

A társaság három éve indította el a törpeharcsa-ivadékok merítőszákos gyérítésére épülő programját, amelyben a halőrök mellett a horgászközösségek is részt vesznek. Több horgászkikötőbe speciális merítőszákokat juttattak el, amelyeket a horgászegyesületek vezetői és a kikötőgondnokok használnak. A módszer az első évben több mint 260 ezer ivadék kiemelését eredményezte, 2024-ben mintegy 80 ezret, tavaly pedig már 30 ezernél is kevesebbet gyérítettek.

Az idei szezon azonban ismét erősebb szaporulatot hozott. Július végéhez közeledve a szakemberek már több mint 35 ezer törpeharcsa-ivadékot szákoltak ki, és ebben még nincsenek benne a horgászok által begyűjtött egyedek. Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője szerint a tavalyi alacsonyabb számhoz az is hozzájárult, hogy 2025 gyengébb szaporodási év volt a törpeharcsa számára.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. ezért ismét arra biztatja a horgászokat, hogy kapcsolódjanak be a gyérítésbe. Akik erre nem tudnak vállalkozni, azokat arra kérik, jelezzék a társaságnak, ha nagyobb mennyiségű törpeharcsa-ivadékot észlelnek a Balatonon – idézi a felhívást a veol.hu.