75 éves zenész zárja a Szigetet

Immár évtizedek óra hagyomány, hogy a Szigetzáró-koncerten a fesztivál egyik alapítója, Müller Péter Sziámi lép színpadra. Az idei mégis különleges alkalom, mert a dalszerző-előadó az év végén ünnepli 75. születésnapját - közölték a szervezők.

Mint írták, a történet egészen a Diáksziget megszületéséig nyúlik vissza. A fesztivál ötlete egy százfős zalai nyaralásból nőtt ki, amelyet az akkori Sziámi zenekar szervezett. Müller Péter Sziámi és a zenekar akkori menedzsere, Gerendai Károly közös felismerése volt, hogy "kell egy hét együttlét" - ebből az álomból született meg 1993-ban a fesztivál, amelyen a kezdetektől Sziámi és meghívott vendégei adják a hajnali zárókoncertet.

A mostani, jubileumi esten a megújult zenekar régi és új tagjai együtt lépnek színpadra. A két szaxofonnal, csellóval gazdagított felállás mellett vendégek is csatlakoznak az együtteshez, miközben számos régen hallott dal csendül fel ismét. A mostani, Sziámi & the Guests elnevezésű felállásban Müller Péter Sziámi (ének), Rontó Lili és Songoro Fatime (szaxofonok, fuvola, ének), Vigyinszki Máté (gitár), Horváth Bálint (billentyűs hangszerek), Dezső Sándor (cselló), Kónya Csaba (basszusgitár) és Tóth Márton (dob) szerepel.

"Ezernél több dal után is azt érzem, hogy a Sziámi és vendégei új felállása tele van inspirációval és kíváncsisággal. A vendégek mindig is fontosak voltak számunkra, ahogy a közönség is.

A Sziget zárókoncertje különleges találkozás,

ahol együtt ünnepelhetjük a dalokat, a barátságokat és azt, hogy ennyi év után is van miért újra színpadra állni" - idézte Müller Péter Sziámit a közlemény.

A Sziámi története az URH-tól és a Kontroll Csoporttól indulva immár több mint 45 éve meghatározó része a magyar alternatív zenei kultúrának. A jubileumi koncert egyszerre idézi fel ezt a gazdag életművet és mutatja meg a zenekar jelenlegi, megújult formáját.

A koncert vendége lesz Csemer Boggie, Thuróczy Szabolcs és Polgár Péter, a Sziget záróestje előtt pedig az Ági és Fiúk lép színpadra.