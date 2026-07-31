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Müller Péter Sziámi költő, előadóművész, rendező, kultúraszervező, miután átvette a Kossuth-díjat Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek ünnepélyes átadásán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján az Országház kupolacsarnokában 2025. március 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

75 éves zenész zárja a Szigetet

Infostart

Müller Péter Sziámi megújult zenekara és vendégei adják a zárókoncertet az idei Sziget fesztiválon. A produkció augusztus 16-án, vasárnap hajnali 1 és 3 óra között lesz látható és hallható a Budapest Park Stage-en.

Immár évtizedek óra hagyomány, hogy a Szigetzáró-koncerten a fesztivál egyik alapítója, Müller Péter Sziámi lép színpadra. Az idei mégis különleges alkalom, mert a dalszerző-előadó az év végén ünnepli 75. születésnapját - közölték a szervezők.

Mint írták, a történet egészen a Diáksziget megszületéséig nyúlik vissza. A fesztivál ötlete egy százfős zalai nyaralásból nőtt ki, amelyet az akkori Sziámi zenekar szervezett. Müller Péter Sziámi és a zenekar akkori menedzsere, Gerendai Károly közös felismerése volt, hogy "kell egy hét együttlét" - ebből az álomból született meg 1993-ban a fesztivál, amelyen a kezdetektől Sziámi és meghívott vendégei adják a hajnali zárókoncertet.

A mostani, jubileumi esten a megújult zenekar régi és új tagjai együtt lépnek színpadra. A két szaxofonnal, csellóval gazdagított felállás mellett vendégek is csatlakoznak az együtteshez, miközben számos régen hallott dal csendül fel ismét. A mostani, Sziámi & the Guests elnevezésű felállásban Müller Péter Sziámi (ének), Rontó Lili és Songoro Fatime (szaxofonok, fuvola, ének), Vigyinszki Máté (gitár), Horváth Bálint (billentyűs hangszerek), Dezső Sándor (cselló), Kónya Csaba (basszusgitár) és Tóth Márton (dob) szerepel.

"Ezernél több dal után is azt érzem, hogy a Sziámi és vendégei új felállása tele van inspirációval és kíváncsisággal. A vendégek mindig is fontosak voltak számunkra, ahogy a közönség is.

A Sziget zárókoncertje különleges találkozás,

ahol együtt ünnepelhetjük a dalokat, a barátságokat és azt, hogy ennyi év után is van miért újra színpadra állni" - idézte Müller Péter Sziámit a közlemény.

A Sziámi története az URH-tól és a Kontroll Csoporttól indulva immár több mint 45 éve meghatározó része a magyar alternatív zenei kultúrának. A jubileumi koncert egyszerre idézi fel ezt a gazdag életművet és mutatja meg a zenekar jelenlegi, megújult formáját.

A koncert vendége lesz Csemer Boggie, Thuróczy Szabolcs és Polgár Péter, a Sziget záróestje előtt pedig az Ági és Fiúk lép színpadra.

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Kezdőlap    Kultúra    75 éves zenész zárja a Szigetet

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