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Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője felszólal a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. június 14-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Lépett a KDNP a budapesti parkolóautomaták leszerelésének ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Latorcai Csaba és Simicskó István arra kéri a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést és őrizzék meg a parkolóautomatákat. Érvelésük szerint nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, ráadásul az SMS-es parkolás kényelmi díjjal és SMS-költséggel járhat.

Kereszténydemokrata politikusok az alapvető jogok biztosához fordulnak, kérve annak vizsgálatát, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése sérti-e a jogbiztonság, az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség követelményeit. Latorcai Csaba és Simicskó István országgyűlési képviselők a KDNP közösségi oldalán közzétett videóban arra kérik a döntéshozókat, vizsgálják felül a vonatkozó döntést és őrizzék meg a parkolóautomatákat.

Simicskó István elmondta: szeretnék az alkotmányos alapjogot érvényesíteni, hogy továbbra is lehessen az automatáknál akár készpénzzel is fizetni. Kiemelte, nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, és különösen az idősebb korosztály, a digitális eszközöket nem használók vagy azok, akik nem rendelkeznek okostelefonnal kerülhetnek hátrányba az intézkedés miatt. Felvetette, ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldiek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése. Kitért arra is, hogy

az SMS-es parkolás ráadásul kényelmi díjjal és SMS-költséggel járhat.

Latorcai Csaba arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy csakis digitálisan lehet fizetni ezentúl a parkolásért. Szerinte tévedett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, amikor rendelet fogadott el erről és tévedett Karácsony Gergely főpolgármester és az őt támogató Fővárosi Közgyűlés, amikor kizárólagossá tették a digitális fizetést a parkolásért egész Budapesten. Latorcai Csaba felhívta a figyelmet arra is, hogy egymillió emberről van szó.

A KDNP-s politikusok azt kérik, az ombudsman mondja ki, sérülnek a magyar emberek alkotmányos jogai, amikor nem engedik őket készpénzzel fizetni, illetve azokat, akiknek nincs okostelefonjuk vagy lemerült a telefon és nem áll rendelkezésre más eszköz. Az ellenzéki párt szerint

a digitális parkolás egy burkolt díjemelés, a mobiltelefon-használat után is fizetni kell óránként, csak azért, mert azon keresztül váltják meg a parkolást.

Meggyőződésük, hogy a közszolgáltatásoknak mindenki számára egyenlő eséllyel kell hozzáférhetőnek lenniük, ezért megítélésük szerint a parkolóórák teljes megszüntetése alapvető jogi és esélyegyenlőségi kérdéseket is felvet.

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Kezdőlap    Belföld    Lépett a KDNP a budapesti parkolóautomaták leszerelésének ügyében

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