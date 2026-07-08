Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, a Zelenszkij-találkozójáról is beszélt a NATO-csúcson

Mitán korábban közölte, hogy találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, bemutatkoztak egymásnak és a színfalak mögött beszélgettek, Magyar Péter miniszterelnök közzétett egy rövid videót is a NATO-csúcson tartott nemzetközi tájékoztatójáról.

Ebben többek között elmondta: a magyar választók világos akarata volt, hogy Magyarországot újra a nyugati világ, így a NATO megbízható szövetségesévé tegye. Közös érdekünk, hogy a NATO egységes legyen – mondta. Hozzátette: a magyar kormány már döntött róla, hogy kiszámítható módon emeli a védelmi kiadásokat, és 2035-re elérjük az 5 százalékos GDP-arányos szintet.

Mint fogalmazott: a magyar kormány álláspontja teljesen világos az ukrajnai háború ügyében: Oroszország a brutális agresszor és Ukrajna az áldozat, és Ukrajnának megvan a joga, hogy megvédje területi integritását. Folytatjuk humanitárius segítségnyújtásunkat Ukrajna számára, de ahogy már sok alkalommal elmondtam, Magyarország nem fog fegyvereket vagy katonákat küldeni Ukrajnába – hangsúlyozta Magyar Péter.

A kormányfő elmondta: tegnap volt lehetősége egy rövid megbeszélésre Zelenszkij ukrán elnökkel, és megállapodtak, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak.