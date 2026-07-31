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Nyitókép: Unsplash

Vörös, narancs és citrom színekben játszik a Balaton

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám – közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán.

Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő algák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a-klorofill koncentrációja továbbra is a WHO által fürdővízre megadott 75 µg/l-es egészségügyi határérték alatt marad a tó teljes területén – írták.

A legmagasabb a-klorofill értékeket, 50-52 µg/l-t a tó nyugati medencéiben észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg kelet felé haladva az algabiomassza fokozatosan csökkent, 26-30 µg/l-es értékeket mutatva.

A kutatók megállapítása szerint ugyan a fonalas cianobaktériumok jelenléte egyértelműen fokozódott a tó teljes hosszában az előző mintavételhez képest, mennyiségük továbbra sem éri el az egészségügyi kockázatot jelentő szintet.

A vizsgálatok alapján a Balaton algaviszonyai kedvezőnek tekinthetők, ugyanakkor a nyugati medencékben megfigyelhető biomassza-növekedés miatt indokolt a tó állapotának folyamatos nyomon követése

– írták.

A kutatók kifejtették, hogy az algaegyüttes összetétele változott a korábbi mintavételhez viszonyítva: a fonalas cianobaktériumok váltak a leggyakoribb algacsoporttá valamennyi vizsgált medencében. A domináns nemzetségek között továbbra is megtalálható az Aphanizomenon, a Planktothrix és a Cuspidothrix, ugyanakkor egyre gyakoribbá válik a Raphidiopsis is.

A fecskemoszatok (Ceratium hirundinella és Ceratium furcoides) mennyisége a tó hossztengelye mentén nyugat felé fokozatosan emelkedik, így a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében a fonalas cianobaktériumok mellett továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az algaközösségben.

Nem az algaszám alakulása miatt, de átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az idén ingyenessé vált keszthelyi Helikon Strandon. A város Facebook-oldalán megjelent hír szerint a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján szünetel ideiglenesen július 29-étől a fürdőzés a strandon. A legfrissebb, vízvizsgálati jegyzőkönyveket is közlő bejegyzés szerint a nyugat-balatoni város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Helikon vízminőségét pedig a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint a hatóság engedélyezi, a fürdőző helyet „haladéktalanul” újranyitják. A vízvizsgálati jegyzőkönyv szerint a Helikon Strandról vett vízmintában az E. coli jelenlétet mutató érték 1382 MPN/100 ml, míg az Enterococcusok száma 720 MPN/100 ml volt.

(Nyitóképünk illusztráció.)

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Kezdőlap    Belföld    Vörös, narancs és citrom színekben játszik a Balaton

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