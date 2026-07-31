Halálos lavina csapott le, tíz hegymászó tűnt el Himaláján

A tájékoztatás szerint már azonosították négy hegymászó holttestének helyét, miközben folytatódik a kutatás a többi hat után.

A hegymászók elvesztették a kapcsolatot az alaptáborukkal, miután lavina csapott le a Broad Peakre, amelyet megpróbáltak meghódítani – mondta Karrar Haidri, a Pakisztáni Alpesi Klub alelnöke.

Kormányzati tisztviselők szerint a zord időjárás ellenére sem hagyják abba a munkálatokat a megtalált holttestek kiemelésére. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, kinek a holttestét találták meg.