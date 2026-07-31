Az MLSZ is szembe megy a FIFA-val

Az UEFA a Magyar Labdarúgó Szövetség által a sajtó részére továbbított közleményében olvasható: „A világbajnokságot nem lehet befektetési termékként kezelni. A világbajnokság a labdarúgás egyik legnagyobb sportértékű öröksége, amelyet játékosok, nemzeti válogatottak és szurkolók generációi építettek fel világszerte, minden kontinensen. Egyetlen részét sem szabad soha magánbefektetők kezére adni. A világbajnokság nem eladó.

Felelőtlen és védhetetlen, hogy egy a labdarúgás számára ekkora horderejű javaslatot titokban dolgoztak ki, és úgy juttatták a jóváhagyás küszöbére, hogy semmilyen érdemi egyeztetést nem folytattak azokkal, akikre a sportág irányítása van bízva. Ez nem csupán a vezetés súlyos kudarca, hanem a FIFA részéről a világ labdarúgása által ráruházott felelősségéről való lemondás is.

A világ nemzeti szövetségei most ultimátumnak vannak kitéve: vagy elfogadják a labdarúgás legnagyobb versenysorozatainak visszavonhatatlan bekebelezését, vagy viselik a következményeket. Ez nem egy „demokratikus döntés”, hanem megfélemlítéssel történő kormányzás – olyan kényszerítés, amely méltatlan a globális sportág irányításával megbízott intézményhez.

Ám az ellenállásunk messze túlmutat a döntéshozatali eljárás módján.

Abban a pillanatban,

amint külső befektetők tulajdonrészt szereznek a FIFA versenysorozataiban, a labdarúgás örökre megváltozik.

A kereskedelmi megtérülés állandó kötelezettséggé válik, a befektetői elvárások pedig mindennapos nyomássá. Attól a pillanattól kezdve a nemzetközi versenynaptárral, a versenysorozatok lebonyolítási formájával és a labdarúgás jövőjének alakításával kapcsolatos minden egyes döntést már nem az határoz meg, mi szolgálja leginkább a sportág érdekeit, hanem az, mi szolgálja leginkább a részvényesekét.

Ennek a modellnek nincs helye a világ labdarúgásában. A foci jövőjét nem diktálhatják azoknak az elvárásai, akiknek az elsődleges feladatuk a pénzügyi haszon maximalizálása. A nemzeti szövetségek, bajnokságok, klubok, játékosok és szurkolók érdekei sem rendelhetők alá a befektetői megtérülésnek. A labdarúgás nem zálogosíthatja el a saját jövőjét az anyagi nyereségért.

Európa álláspontja világos. Soha nem fogjuk a legitimációnkat adni ehhez a modellhez. Senkinek sincs meg a morális alapja ahhoz, hogy eladja azt, amit csupán megőrzésre kapott a következő generációk számára.

A mai egyeztetések eredményeképpen egyetlen UEFA-tagállam nemzeti válogatottja sem vesz részt semmilyen FIFA-versenysorozatban mindaddig, amíg ezek a javaslatok napirenden vannak, hacsak a javaslatot teljes egészében vissza nem vonják, és kötelező érvényű biztosítékot nem adnak arra, hogy a FIFA soha többé nem nyitja meg döntéshozatali rendszereit vagy versenyeit a magántulajdon előtt.

Senkinek ne legyen kétsége: az UEFA és nemzeti szövetségei abszolút eltökéltséggel fognak fellépni ezen tervek ellen.

Vannak pillanatok, amikor az intézményeket nem az alapján ítélik meg, hogy mit készek elfogadni, hanem az alapján, amiben nem hajlandók kompromisszumot kötni. Ez a pillanat most jött el.

Néhány dolog egyszerűen túl fontos ahhoz, hogy eladó legyen. A labdarúgó-világbajnokság a labdarúgásé. Mindig is a labdarúgásé lesz. És amíg Európának van beleszólása, soha nem lesz eladó.”