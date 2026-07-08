Kapitány István kinevezte az Exim Bank és a MEHIB Zrt. új vezérét

A gazdasági és energetikai miniszter Kiss Zalánt nevezte ki az EXIM Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatójává – közölte Kapitány István szerdán a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében azt írta, hogy az új vezérigazgató több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik. Hozzátette: az új vezérigazgató feladata a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítása, valamint a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárása.

„Elvárom tőle, hogy vezetése alatt az EXIM és a MEHIB működése minden tekintetben a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelős gazdálkodásra és a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére épüljön. A következő időszakban ez lesz a mérce. Munkájához sok sikert kívánok”

– fogalmazott a bejegyzésében a miniszter.

Az EXIM Magyarország közleményében azt írta, hogy az új vezető kinevezésének célja az intézmény szakmai működésének további erősítése, a szervezeti megújulás támogatása, valamint az EXIM Magyarország értékteremtő szerepének megerősítése a magyar vállalkozások exportfinanszírozásában.

Közölték: az EXIM Magyarország a magyar gazdaság egyik meghatározó pénzügyi intézménye, amely stratégiai szerepet tölt be a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítésében és külpiaci növekedésük támogatásában. A következő időszak kiemelt célja az intézmény működésének további megerősítése, a prudens és átlátható működés fenntartása, valamint a hosszú távú fejlődést támogató szervezeti működés biztosítása.

A tájékoztatás szerint az új vezérigazgató kiemelt feladata lesz az EXIM portfóliójának felülvizsgálata és a működési folyamatok fejlesztése.

Emellett a szervezet szakmai és szervezeti megújulását is irányítja annak érdekében, hogy az intézmény tovább erősítse pozícióját a magyar vállalkozások stratégiai pénzügyi partnereként.

Kiss Zalán közel húszéves hazai és nemzetközi bankszakmai, vállalatfinanszírozási és felsővezetői tapasztalatot szerzett pénzügyi szakember. Pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél, kiemelkedő tapasztalatot szerezve szervezeti integrációk, működési transzformációk és nagyméretű vállalati üzletágak stratégiai irányítása terén. Vezetői pályafutása során több milliárd euró értékű vállalati hitel- és betétállomány kezeléséért, vállalatfinanszírozási és strukturált finanszírozási tranzakciókért, valamint jelentős üzletfejlesztési és kockázatkezelési feladatokért felelt.

A vezérigazgató a közleményben a következő időszak legfontosabb feladatának nevezte az intézmény szakmai működésének megerősítését, a portfólió átfogó felülvizsgálatát, valamint annak biztosítását, hogy az EXIM magas szakmai színvonalon, prudens és átlátható működéssel, értékteremtő módon támogassa a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességét.

„Meggyőződésem, hogy ezt a célt a szervezetben felhalmozott tudásra, a munkatársak szakmai felkészültségére és elkötelezettségére építve lehet megvalósítani, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium szakembereivel és a külpiaci terjeszkedésben a hazai vállalatokat támogató szervezetekkel együttműködésben. A szakmaiság, a bizalom, az együttműködés és a felelősségvállalás olyan közös értékek, amelyekre egy eredményes, fejlődő és a munkájára büszke szervezet épül”

– fogalmazott a közleményben Kiss Zalán.

Az EXIM Magyarország az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége; az egyetlen, kifejezetten a nemzetközi kereskedelemre, külpiaci terjeszkedésre és befektetésekre, illetve külföldi beruházásokra szakosodott hazai banki, biztosítói szereplő, amely az exportfinanszírozás mellett közel egy évtizede működtet nemzetközi versenyképességet javító belföldi hitelprogramokat is. Az EXIM név alatt két jogi személy együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB Zrt.) 30 éves fennállása során szerzett szakmai tudással, tapasztalattal és nemzetközi kapcsolatrendszerrel az EXIM Magyarország a világ mintegy 150 országába segített már eljuttatni magyar termékeket vagy szolgáltatásokat.