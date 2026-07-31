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Személycserék az MFB vezetésében

Hatalmas változás a magyar bank vezetésében

Infostart / MTI

Új tagokat neveztek ki a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) igazgatóságába és felügyelőbizottságába – közölte az MFB.

Az igazgatóság tagja Gerendás János elnök, Dercsényi György, Duronelly Péter László, Győr-Klézl Erika és Horváth Áron Botond. A felügyelőbizottság tagja Walter György elnök, Ipacs Viktor és Kalocsai Zsolt. Az új vezető testületek felállítása a helyreállítási eszköz (RRF, Recovery and Resilience Facility) lehívásának feltétele volt, az új tagok első feladatként a források felhasználásához szükséges előterjesztésekről fognak dönteni – írták.

Szakmai tapasztalatával és üzleti szemléletével az új vezetőség a közlemény szerint hozzájárul ahhoz, hogy a bank eredményesen támogassa a gazdaságfejlesztési célokat, a vállalkozások és beruházások finanszírozását. Az átlátható, független és szakmai irányítás erősítésével új szakasz kezdődik az MFB működésében, amely a továbbiakban korszerű fejlesztési bankként vezető szerepet vállalhat a magyar gazdaság versenyképességének erősítésében, a beruházások ösztönzésében, a költségvetési és uniós források sikeres felhasználásában – tették hozzá.

Az állami tulajdonú pénzintézet korábbi közleménye szerint

az Európai Bizottság 2 milliárd eurós tőkeinjekciót hagyott jóvá, hogy az MFB finanszírozhassa a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokat.

A Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó bank alaptőkéje ezzel megkétszereződött. Kapitány István tárcavezető ezt megelőzően jelentette be, hogy Gerendás János fogja betölteni az elnök-vezérigazgatói tisztséget az MFB-nél.

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