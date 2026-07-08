Tusványos: a határon túli magyar egyetemek a Tisza-kormánytól teszik függővé a részvételt

A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem vezetősége.

Álláspontjuk szerint részvételüknek akkor lenne értelme, ha a tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének és adott lenne a párbeszéd lehetősége

– mondta Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora szerdai csíkszeredai sajtótájékoztatóján.

Az erdélyi magyar magánegyetem rektora cáfolta azokat a sajtóban megjelent információkat, miszerint a Sapientia EMTE képviselői biztosan jelen lesznek a július 21–26. közötti táborban.

Mint mondta, a Tusványos szervezői idén is meghívták az egyetem több képviselőjét, hogy vegyenek részt a felsőoktatási közpolitikák témában megrendezendő panelbeszélgetéseken, de ők feltételt szabtak ennek.

„Tekintettel arra, hogy a tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román–magyar és a magyar–magyar párbeszédnek az egyik fontos helyszíne – beleértve ebbe a román kormányzati szereplőket és a magyar kormányzati szereplőket –, a Sapientia egyetem részéről akkor van értelme ezeken a beszélgetéseken érdemben részt venni, ha azokon jelen vannak a jelenlegi magyar kormányzati szereplők is” – írta az egyetem nevében Tonk Márton.

Közölte: tudomásuk van arról, hogy a szervezők a magyar kormány több tagját is meghívták a táborba, de arról nem tudnak, hogy végül jelen lesznek-e. A Sapientia képviselői csak az ő jelenlétük esetén vállalják a résztételt a programokon, ellenkező esetben „egy másik fórumon kerülhet sor ilyen beszélgetésekre” – mondta.

Hozzátette, hogy

feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, közülük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemet és a komáromi Selye János Egyetemet említette.

A Sapientia EMTE rektora újságírói kérdésre nyomatékosította, hogy a magyar állami forrásokból fenntartott erdélyi magyar magánegyetemnek a magyar kormánynak köszönhetően stabilak a pénzügyei és a működése. Aláhúzta, hogy az egyetem stratégiai partnere a mindenkori magyar kormány, és az új budapesti kormánystruktúra kialakulását követően megtörtént a kapcsolatfelvétel, találkoztak az új magyar kormány vezető tisztségviselőivel, és ezután is lesznek ilyen találkozók.

A rektor szerint a kolozsvári székhelyű egyetem amiatt sem vesz részt saját programokkal a most zajló erdélyi magyar fesztiválokon, mert éppen szerdán kezdődött el a felvételi időszak, de az augusztus második felében megtartandó Kolozsvári Magyar Napokon már ott lesz.

Sándor Krisztina, a Tusványos szóvivője és korábbi főszervezője a Krónika.ro portálnak korábban úgy nyilatkozott, hogy a szervezők a Tisza-kormány több tagját is meghívták a tusnádfürdői táborba. Mint mondta, a párt részéről meghívást kapott Bujdosó Andrea parlamenti frakcióvezető, Velkey György László külügyi államtitkár, Lannert Judit, Bóna Szabolcs János, Tarr Zoltán, Kármán András és Kapitány István miniszterek is. „Sajnálatos módon azt a választ kaptuk, hogy a kormány és a Tisza-frakció tagjai nem vesznek részt az idei rendezvényen” – idézte a szóvivőt az erdélyi portál.

Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselőnek, Tusványos-alapítónak a Facebookon közzétett indoklása szerint Magyar Péter miniszterelnököt azért nem hívták meg a rendezvényre, mert „az esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg”, és szerinte a kormányfő „folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket”.

Az 1990-ben indult, és idén 35-ödször megrendezendő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor – közismert nevén Tusványos – a rendszerváltás utáni magyar–román párbeszéd fórumaként jött létre. Eredeti célja az volt, hogy az erdélyi magyar és román értelmiségiek, a romániai és a magyarországi közéleti szereplők megvitassák egymással a régió politikai és társadalmi kérdéseit.

Az évek során azonban

a román közéleti szereplők elmaradoztak, a rendezvény arcéle jelentősen átalakult, és elsősorban a Fidesz egyik legfontosabb nyári politikai találkozóhelyévé vált,

ahol Orbán Viktor több alkalommal is nagy nemzetközi visszhangot kiváltó beszédet mondott.