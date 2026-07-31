Gyilkolt a gyerek, az apa is kapott 15 évet

Colin Gray büntetését két nappal azt követően hirdette ki a bíró az Atlanta közelében fekvő Barrow megye törvényszékén, hogy a most 16 éves Colt Gray-t tényleges életfogytig tartó börtönre ítélte a 2024. szeptember 4-én Apalachee város középiskolájában elkövetett lövöldözésért, amiben két diák és két tanár vesztette életét, és sokan megsebesültek.

Colin Gray a fia által elkövetett gyilkosságok miatt többi között nem szándékos emberölés, gondatlanság és kiskorú veszélyeztetésének vádjával került bíróság elé, ügyét fiától külön tárgyalta az esküdtszék, amely márciusban állapította meg bűnösségét.

A vád szerint

az apa nem pusztán hozzáférhetővé tette gyermeke számára a fegyvert, de ösztönözte azt, hogy annak használatát elsajátítsa.

Nicholas Primm bíró az ítélethozatalkor rámutatott, hogy viszonylag új fajtája a büntetőeljárásoknak az, hogy szülőt a gyermeke által elkövetett lövöldözés miatt bíróság elé állítsanak, első alkalommal történt meg Georgia államban, de az Egyesült Államokban is csak egyszer volt példa erre korábban.