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Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Gyilkolt a gyerek, az apa is kapott 15 évet

Infostart / MTI

Tizenöt év börtönre ítélték azt az apát, aki egy halálos iskolai lövöldözéshez használt fegyvert tett hozzáférhetővé tizenéves gyereke számára az Egyesült Államok Georgia államában.

Colin Gray büntetését két nappal azt követően hirdette ki a bíró az Atlanta közelében fekvő Barrow megye törvényszékén, hogy a most 16 éves Colt Gray-t tényleges életfogytig tartó börtönre ítélte a 2024. szeptember 4-én Apalachee város középiskolájában elkövetett lövöldözésért, amiben két diák és két tanár vesztette életét, és sokan megsebesültek.

Colin Gray a fia által elkövetett gyilkosságok miatt többi között nem szándékos emberölés, gondatlanság és kiskorú veszélyeztetésének vádjával került bíróság elé, ügyét fiától külön tárgyalta az esküdtszék, amely márciusban állapította meg bűnösségét.

A vád szerint

az apa nem pusztán hozzáférhetővé tette gyermeke számára a fegyvert, de ösztönözte azt, hogy annak használatát elsajátítsa.

Nicholas Primm bíró az ítélethozatalkor rámutatott, hogy viszonylag új fajtája a büntetőeljárásoknak az, hogy szülőt a gyermeke által elkövetett lövöldözés miatt bíróság elé állítsanak, első alkalommal történt meg Georgia államban, de az Egyesült Államokban is csak egyszer volt példa erre korábban.

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