Őstermelőként a búza helyett sokkal jövedelmezőbb dolgott kezdett el termeszteni

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Békéscsaba határában őstermelőként dolgozó férfi 2021-ben határozta el, hogy kendernövények termesztésébe kezd, ezért az illetékes hatóságoknál a szükséges bejelentéseket megtette tevékenységének jogszerű látszatát keltve.

A férfi azonban nem kért és nem kapott engedélyt arra, hogy magas THC-tartalmú kendernövények termesztésével foglalkozzon.

Ennek ellenére 2021 júliusa és 2025 szeptembere között szántóföldön és fóliasátorban, külföldi és belföldi forrásokból beszerzett, legalább 1000 darab kendermagot elültetett és gondozott megtévesztett munkavállalói segítségével. A kifejlett növényeket leszüretelték, kiszárították, majd értékesítés céljából 20, 50 és 250 gramm tömegű csomagokba fóliázták - tették hozzá.

A férfi ingatlanán az elfogásakor 21 tő kannabisz növényt és 160 kilogramm, THC-tartalmú zöld növényi anyagot foglaltak le, amelyek összesített hatóanyag-tartalma a különösen jelentős mennyiség alsó határát közel 126 százalékkal haladta meg.

A Békés Vármegyei Főügyészség a férfival szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat, amely bűncselekmény 5-től 20 évig, de akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

A főügyészség vádiratában fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, a bűncselekményből származó 5,5 millió forint és a kábítószer-kereskedelem ideje alatt szerzett nagy értékű személygépkocsi, valamint ingatlanok vagyonelkobzását indítványozta a törvényszéknek - közölték.