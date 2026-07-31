Először látható az új magyar InterCity, mutatjuk, mit tud – képek

A tizenegy darab FLIRT típusú motorvonat beszerzése az első InterCity járműbeszerzés Magyarországon három évtized után, ezért a projekt jelentős mérföldkő a hazai vasúti közlekedés modernizációjában. Az első elkészült jármű már a végszerelési és ellenőrzési folyamatok sikeres lezárását követően mutatkozott be a delegációnak, miközben a flotta további egységeinek gyártása és összeszerelése is folyamatosan halad – olvasható a Stadler közleményében.

Forrás: Stadler

Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere az eseményen elmondta: „Valójában a teljes magyar távolsági vasúti közlekedés szempontjából egy óriási előrelépés ez a projekt. Ezek az első olyan InterCity vonatok Magyarországon, amelyek akadálymentesek kerekesszékkel, illetve az elejétől a végéig kamerával felszereltek. Tehát itt önmagában nemcsak a GYSEV flottáját újítjuk meg – amely szintén fontos számunkra –, hanem a teljes magyar InterCity-közlekedésnek egy új sztenderdjét fogjuk elhozni. Ez azért is fontos, mert Magyarország további InterCity motorvonatok beszerzését is tervezi a MÁV által kiszolgált pályákra. Azt gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos első lépés ez a beruházás, amely itt most megtörténik, és amivel a Budapest-Győr-Szombathely, illetve a Budapest-Győr-Sopron vonalon meg tudjuk újítani az utasok kiszolgálását.”

Radosław Banach, a Stadler Polska vezérigazgatója a jármű bemutatóján hangsúlyozta: „Az első vonat elkészülése fontos mérföldkő az új GYSEV Intercity-flotta számára, és jelentős eredmény a projektcsapatok számára, amely tükrözi a GYSEV és a Stadler közötti szoros partnerséget. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhatunk a magyar vasúti közlekedés fejlődéséhez egy olyan flotta leszállításával, növeli az utasok kényelmét, a rendszer rugalmasságát és megbízhatóságát. A projekt zökkenőmentesen és a terveknek megfelelően halad, és munkatársaink teljes mértékben elkötelezettek amellett, hogy ezt a lendületet a gyártás, a tesztelés és az üzembe helyezés következő szakaszaiban is fenntartsák.”

Forrás: Stadler

Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke kiemelte: „A Stadler 20 éves múltra tekint vissza Magyarországon, így ebben a jubileumi évben kiemelt jelentőségű számunkra, hogy a méltán híres FLIRT motorvonatból egy magasabb színvonalú, új sztenderdet állító flotta érkezik hazánkba, a GYSEV részére. Emellett üdvözöljük, hogy ezzel párhuzamosan soha nem látott mértékű vasúti fejlesztések várhatóak a magyar közlekedésben.”

A korszerű motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, amelyben étel- és italautomaták is helyet kapnak. A rugalmas belső kialakítás lehetővé teszi a szezonális igényekhez való alkalmazkodást: nyáron akár 18 kerékpár szállítása is biztosított. Az utasok kényelmét USB-C töltők, Wi-Fi hálózat, valamint tablet- és okostelefon-tartók növelik.

Forrás: Stadler

Mint írják, a projekt következő szakaszában a járművek átfogó tesztelése következik. A próbák Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlanak majd, a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően pedig 2027-től fokozatosan megkezdődhet az utasforgalmi üzem. Az ötrészes, kétáramnemű, 160 km/órás sebességre képes motorvonatok a jövőben a Sopron–Budapest és a Szombathely–Budapest vonalakon erősítik a GYSEV InterCity szolgáltatását, valamint Ausztriában is közlekednek majd. A 11 járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll.

195 járműből álló flotta

A GYSEV számára készülő FLIRT InterCity vonatokat a Stadler Polska siedlcei gyártóüzemében állítják készre, amely eddig összesen 35 FLIRT vonatot szállított le magyar megrendelőknek: 20 darabot a GYSEV-nek és 15 darabot a MÁV-nak. Jelenleg összesen 195 Stadler vasúti jármű üzemel Magyarországon, köztük 40 emeletes KISS vonat és 12 Citylink jármű.