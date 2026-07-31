A hőhullámnál is forróbb botrány rázza meg Európát – fotók

Az európai illegális határátlépési lista adataival reagált Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X közösségi platformon arra, hogy az olasz kormány pénteken felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal a ceutai tömeges határsértés miatt.

„A szolidaritás és az empátia választható. Az európai szerződések és a tények tiszteletben tartása azonban nem” – fogalmazott a kormányfő bejegyzésében, amelyben közzétette, hogy a Frontex, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatai szerint 2021 és 2026 között a legtöbb, 478 600 ember Olaszországon keresztül érkezett Európába.

Felsorolása szerint a második volt a Nyugat-Balkán 340 600 illegális határátlépéssel, amelyet Görögország 259 800, Spanyolország pedig 234 760 esettel követett. A sort a keleti határ zárta 48 ezer átlépéssel.

„Nem most van itt az ideje a megosztottságnak. Annak van ideje, hogy tovább építsük az erős és egységes EU-t” – hangsúlyozta Pedro Sánchez.

Az olasz kormány döntése azt jelenti, hogy az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését.

Giorgia Meloni közösségi oldalán azt írta: a Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára, amellyel szemben Olaszország nem marad tétlen.

A ceutai krízissel összefüggésben José Manuel Albares spanyol külügyminiszter péntekre bekérette Giuseppe Buccino Grimaldit, Olaszország spanyolországi nagykövetét, miután Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X közösségi platformon a kialakult helyzetet összefüggésbe hozta a spanyol kormány arra irányuló döntésével, hogy rendezze az országban illegálisan élő bevándorlók státusztát.

Albares szerint olasz kollégájának üzenete „méltatlan egy partner- és baráti ország külügyminiszteréhez, akitől európai szolidaritást várunk és nem pártpolitikai demagógiát”. Mint írta, a ceutai események egy bírósági döntéshez kapcsolódnak, és semmi közük ahhoz, amit a bejegyzés állít.

Olaszországhoz hasonlóan Finnország és Dánia úgy is foglalt állást, hogy az Európai Uniónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia, így fontolóra kell vennie akár Spanyolország schengeni tagságának felfüggesztését is ebben az esetben.

Friedrich Merz német kancellár felszólította Madridot, hogy tegye biztonságossá az Európai Unió külső határát, de üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi Ceutáról tovább lépni európai területére a jogcím nélküli bevándorlókat.

Laurent Nunez francia belügyminiszter bejelentette: a francia-spanyol határon megnövelik a rendfenntartó erők létszámát, fokozzák a légi megfigyelést és a vasúti ellenőrzéseket is, de egyúttal segítséget is ajánlott a spanyol hatóságoknak, amennyiben kérik.

A Spanyolországhoz tartozó Ceutába bejutni próbáló migránsok elõtt a tengerpartot lezáró rendõrök elõl fut egy migráns 2026. július 31-én. Az elõzõ napokban spanyol médiajelentések szerint mintegy ötvenezer ember érkezett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba. MTI/AP/Antonio Sempere

A Spanyolországhoz tartozó Ceutába bejutni próbáló migránsok elõtt a tengerpartot lezáró spanyol katona 2026. július 31-én. Az elõzõ napokban spanyol médiajelentések szerint mintegy ötvenezer ember érkezett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba. MTI/AP/Antonio Sempere

Migránsok átkeléséséhez használt úszógumik sodródnak a Marokkó területébe ékelõdõ észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta tengerpartján 2026. július 30-án. Az utóbbi kilenc napban közel háromezren jutottak be illegálisan Marokkóból Ceuta területére. A ceutai vezetés szükségállapot kihirdetésére kérte a madridi kormányt. MTI/AP/Antonio Sempere

A Spanyolországhoz tartozó Ceutába bejutni próbáló migránsok 2026. július 31-én. Az elõzõ napokban spanyol médiajelentések szerint mintegy ötvenezer ember érkezett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba. MTI/AP/Antonio Sempere

Migránsok a Spanyolországhoz tartozó Ceutából visszatérnek Marokkóba 2026. július 31-én. MTI/AP/Antonio Sempere