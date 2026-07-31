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Nyitókép: Photosvit/Getty Images

Kiszáradás előtt egy svájci hegyi tó

Infostart / MTI

A Doubs folyó csökkenő vízszintje miatt kiszáradásnak indult, és egy hete hajózhatatlanná vált a francia-svájci határon kanyargó, a turisták körében rendkívül népszerűnek számító Brenets-tó - közölte az egyik turistahajókat üzemeltető vállalkozás tulajdonosa.

Yvan Durig elmondta, hogy tehetetlenek a jelenséggel szemben. Ezért kénytelen volt felmondani a hajókon dolgozó munkatársainak, és attól tart, hogy könnyen veszteségessé válhat számára a 2026-os év. Hozzátette, hogy több tucat hajó vesztegel a parti iszapban, miután a tó vízszintje jelenleg több mint 9 méterrel van az átlagos érték alatt, és mintegy 22 centiméterrel csökken tovább naponta.

A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolója szerint a máskor több ezernyi kempingezővel, fürdőzőkkel és kenusokkal zsúfolt tópart szinte teljesen elhagyatottá vált, miután a meder közepére visszaszorult víz barna színű, és a tóból kifolyó közeli vízesés, a Saut de Doubs gyakorlatilag kiszáradt.

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A svájci meteorológiai szolgálat (MeteoSuisse) adatai szerint az alpesi országban április óta csak mintegy a fele hullott le az év azonos időszakában mért szokásos csapadékmennyiségnek.

Ezt tovább súlyosbította a három nyári hőhullám, amelyek közül a harmadik még folyamatban van. Hosszú távú előrejelzésük szerint a csapadékszegény időjárás augusztus közepéig folytatódik, és hozzátették, hogy ilyen súlyos aszályra korábban csak 1976-ban, 2018-ban és 2003-ban volt példa Svájcban.

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