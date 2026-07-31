Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy energiatakarékossági okoból a Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. A rendkívüli ülések összehívását, hasonlóan az elmúlt hetek gyakorlatához, a Tisza kérte, és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter indítványozta. Téma lett volna egyebek között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, a szakképzésről szóló törvények módosítása, valamint a rendészeti feladatellátás racionalizálása is.

Emellett a kormányfő bejelentette, hogy minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítás nélkül marad éjszakákra legkésőbb hétfőtől. Energiatakarékossági okokból ugyanígy döntött korábban Karácsony Gergely főpolgármester.