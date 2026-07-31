ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.74
usd:
316.29
bux:
146445.63
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Aerial view from Buda Castle in sunny day
Nyitókép: Rick Neves / Getty

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hétfői kezdettel energiakrízises időszakra számít a kormányzat, ezért további lépéseket tesznek.

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy energiatakarékossági okoból a Tisza-frakció kéri a hétfői és a keddi parlamenti ülés elhalasztását. A rendkívüli ülések összehívását, hasonlóan az elmúlt hetek gyakorlatához, a Tisza kérte, és Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter indítványozta. Téma lett volna egyebek között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, a szakképzésről szóló törvények módosítása, valamint a rendészeti feladatellátás racionalizálása is.

Emellett a kormányfő bejelentette, hogy minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítás nélkül marad éjszakákra legkésőbb hétfőtől. Energiatakarékossági okokból ugyanígy döntött korábban Karácsony Gergely főpolgármester.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

országgyűlés

díszkivilágítás

rendkívüli ülés

halasztás

magyar péter

energiaellátás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége
Magyar Péter a Mol százhalombattai finomítójában tájékozódott az üzemanyagellátási helyzetről és a létesítmény javításának állásáról – ezt ismertetve a kiskereskedelmi üzemanyagárakról is szót ejtett. Hernádi Zsolt beszélt ezeken a témákon túl a Shelltől megvásárolt gázkitermelési lehetőségről – az Aphroditének elmondása szerint akkora jelentősége lesz Európára nézve, mint a romániai Neptun gázmezőnek.
 

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Hetekig nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőművet – Magyar Péter elmondta, mi várható

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Évtizedekig az árvíztől féltek, most más ijesztő dolog történt

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Hőgutáról posztolt az egészségügyi miniszter

VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengélkedik a forint

Gyengélkedik a forint

A tegnapi napon a japán jegybank devizapiaci beavatkozása nyomán a jen több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben, miközben az euróval szemben is gyengült a dollár. A nap folyamán az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírek, a japán jen mozgása és a bejövő makroadatok állnak a figyelem középpontjában. A forint a reggeli órákban 362 körül áll az euróval és 315 körül a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus

Elképesztő adatok láttak napvilágot: minden hatodik magyar számára már ez a hétköznapi dolog is elérhetetlen luxus

Már nemcsak a nyaralás vagy az autó luxus: sok magyar számára egy közös ebéd vagy kávé is megfizethetetlen.

BBC
Business Sport Travel Science
About 49,000 migrants enter Spanish territory of Ceuta in 24 hours, officials say

About 49,000 migrants enter Spanish territory of Ceuta in 24 hours, officials say

The estimated number of arrivals is more than half of the population of the city, which is about 83,600.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 13:08
Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt
2026. július 31. 12:56
Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége
×
×