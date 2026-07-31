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Teljes napfogyatkozás a chilei La Silla Obszervatóriumból nézve, Coquimbo tartományban 2019. július 2-án. A napfogyatkozás mintegy 150 kilométer széles sávja Chilét a csendes-óceáni partvidékén fekvő La Serena városnál érte el, és az argentin fővárosnál, Buenos Airesnél hagyta el a dél-amerikai földrészt A Chilei Csillagászati Társaság adatai szerint az ország ezúttal elsötétült részén több mint négyszáz éve, 1592 óta nem volt látható teljes napfogyatkozás, s a következő ilyen esemény 2165-ben várható.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdes

Ne hagyja ki: különleges napfogyatkozás jön

Infostart / MTI

Részleges napfogyatkozás látható Magyarországról augusztus 12-én, a ritka jelenséget kora este lehet majd látni.

A részleges napfogyatkozáskor a Hold a lemenő Nap elé úszik, és Magyarországról nézve jelentős részét eltakarja – áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik. A jelenség megfigyeléséhez elengedhetetlen a teljesen tereptárgymentes nyugati látóhatár, a napfogyatkozást megfelelő, kifejezetten napmegfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni.

Budapestről este 19 óra 22 perctől látható a jelenség, ekkor érinti a Hold először a napkorong peremét, ezt követően a Hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot takar ki a Napból.

A legnagyobb, még megfigyelhető fedés, a Nap lenyugvásakor következik be.

Budapestről nézve a Nap 19 óra 58 perc körül nyugszik le, ekkor a Hold a Nap látszó korongjának mintegy 60 százalékát takarja el. A lenyugvó napsarló vastagsága ekkor a napátmérő kevesebb mint egyharmada lesz. A keleti országrészben kisebb, nyugaton pedig nagyobb fedés látható.

A tájékoztatás szerint a részleges napfogyatkozás különlegességét a naplemente adja, a lenyugváshoz készülő Nap képe vastag légrétegen halad át, így egyre narancsosabb, vörösesebb színű lesz.

A fogyatkozás leglátványosabb része a látóhatár közelében történik. Érdemes szabad nyugati kilátású dombokra, hegycsúcsokra, vagy teljesen sík és fasormentes alföldi helyekre látogatni, már jóval napnyugta előtt – javasolják.

Közölték, a napfogyatkozást szabad szemmel csak az erre a célra gyártott, távcsőboltokban kapható napfogyatkozás-néző szemüveggel, vagy minősített, legalább DIN 15-ös erősségű hegesztőüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD, vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat – figyelmeztettek.

Augusztus 12-én a Föld több pontján teljes napfogyatkozás látható, köztük Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban élő közvetítéssel követhető a spanyolországi teljes napfogyatkozás. Aznap este a Perseida meteorraj maximuma és a Vénusz félfázisa is megfigyelhető.

Magyarországról nézve legutóbb 2003. május 31-én volt hasonlóan horizontközeli, fogyatkozó Napot érintő napkelte. A mostanihoz hasonló, napsarlós napnyugta legközelebb 2039. június 21-én lesz.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló programja itt érhető el.

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Kezdőlap    Tudomány    Ne hagyja ki: különleges napfogyatkozás jön

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