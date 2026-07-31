Önkéntes alapon – megszólalt Szlovákia a Magyarországra települő romák ügyében

A hivatal jelenleg ellenőrzi az esettel összefüggésben megjelent információkat, állításokat, sajtóanyagot. "A következő napokban felkeresem az érintetteket Kassán és Magyarországon, hogy személyesen is tájékozódjak a valós helyzetről. Ezt követően mindezt kiértékeljük, és hivatalos nyilatkozatot adok ki" - mondta.

Az érintett két család a szlovák sajtó szerint a kassai Tóvárosi lakótelep Lubina néven ismert, viskókból álló roma településén lakott, de a közelmúltban a magyarországi Szalonnára költöztek át, ami ellenérzést váltott ki a helyiekből.

"Mindketten aláírták, hogy költözésük Magyarországra önkéntes alapon történt"

- jegyezte meg a kormánybiztos.

Lenka Kovacevicová, a kassai városrész polgármestere a héten a pozsonyi Új Szó című napilapban visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Kassáról szervezetten telepítenék át a roma lakosságot Magyarországra. Állítása szerint az érintett családok saját döntésükből vásároltak ingatlant, az adásvételeket nem az önkormányzat finanszírozta.

"Ezeket a házakat nem a városrész vagy Kassa városa fizette. Az érintett családok saját maguk vásárolták meg az ingatlanokat, szükség esetén kölcsön segítségével" - közölte az Új Szóval Lenka Kovačevičová.

Szlovákiában az ősszel önkormányzati választásokat tartanak, amelyeken a kassai főpolgármesteri székért Lenka Kovacevicová is indul. Szlovákiában olyan értesülések is elhangzottak, hogy a Lubina viskói lebontásának időzítése mögött esetleg politikai szándékok is meghúzódhatnak.

"Nem zárható ki" - mondta erre a kormánybiztos.

A pozsonyi sajtó szerint mintegy 500 nehéz helyzetben lévő roma telep van Szlovákiában. Alexander Dasko úgy vélte, hogy a valóságban ennél több is lehet.

Magyar aggályok

A roma családok érkezése aggodalmat váltott ki Szalonnán, illetve Encsen. Balogh Zsolt, Szalonna független polgármestere felvette a kapcsolatot a kassai városházával, ahonnan, hétfői közleménye szerint, azt a választ kapta, hogy a szlovákiai város nem folytat olyan programot, amely a település szociálisan hátrányos helyzetű lakóinak más - így magyarországi - településekre történő áttelepítésére irányulna.

A polgármester ugyanakkor a lakosság aggodalmaira hivatkozva hétfőn rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, amelyen a felelős ingatlanértékesítés ösztönzésére megalkották Szalonna úgynevezett önazonossági rendeletét.

Mikola Gergely, Encs független polgármestere Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy az önkormányzat várhatóan elővásárlási jogot vezet be olyan területeken található ingatlanokra, ahol civil szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak. Mint írta, tudomása szerint szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet, és civil szervezetek által biztosított forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai romát "deportálni".

Az üggyel foglalkozott a Mi Hazánk Mozgalom is, amely hétfői közleményében azt írta: ez az ügy is azt mutatja, nagy szükség van az önazonossági törvény alapján hozott helyi önkormányzati rendeletekre, mert azok segítségével meg lehet akadályozni, hogy olyan emberek költözzenek a településre, akikkel a helyiek nem kívánnak együtt élni.