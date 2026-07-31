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Nyitókép: Unsplash.com

Klímák le, díszkivilágítás ki – a börtönből intézkedett a polgármester

Infostart / MTI

Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester Budapest II. kerületi önkormányzatnál és a városrész több intézményénél pénteken.

Az MSZP–DK–LMP–Párbeszéd–Momentum támogatásával megválasztott, ma már függetlenként politizáló Őrsi Gergely, aki korrupciós vádak miatt tartózkodik a büntetés-végrehajtási intézményben, a Facebookon azt írta: az intézkedések arra irányulnak, hogy ahol lehetséges, spóroljon az önkormányzat az energiával, főleg a legérzékenyebb időszakban, 17 óra után.

Az önkormányzati vezető intézkedése szerint a polgármesteri hivatalban több szervezeti egység ügyeleti rendben otthoni munkavégzésre áll át. A jelenléthez kötött feladatok elvégzéséhez a munkatársak a szokásosnál kevesebb irodát használnak, annak érdekében, hogy a hivatali klímák többségét ne kelljen bekapcsolni.

A Mechwart ligeti szökőkút szivattyúi esténként takarékosabb üzemre kapcsolnak, és nem kapcsolják be a díszkivilágítást, a sporttelepeken pedig csökkentik az elkerülhető energiafelhasználást, például a parkolók kisebb teljesítményű megvilágításával – sorolta.

A polgármester hangsúlyozta: most látszik, milyen plusz haszonnal járnak például a Fény Utcai Piacon 2024 óta üzemelő napelemek, amelyek nemcsak anyagi megtakarítást eredményeznek, hanem hozzájárulnak az energiaellátás biztonságához is.

„Természetesen a melegre is készülünk, ezért jövő héten a hőségriadó végéig hűsítőpontként is üzemel a polgármesteri hivatal kijelölt része, ahol Buda Szódával várjuk a betérőket nyitvatartási időben” – fogalmazott Őrsi Gergely.

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