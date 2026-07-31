Kiesik egy metrómegálló Budapesten

A tájékoztatás szerint az M3-as metró a Határ út állomáson megállás nélkül halad át Újpest-központ felé augusztus 1-jén és 2-án, illetve augusztus 15-én és 16-án.

Az érintett peront a polgári védelmi kapu karbantartása miatt zárják le. A munkálatok idején Újpest-központ irányába pótlóbuszok közlekednek: az M3-as jelzésű járat Kőbánya-Kispest M és a Pöttyös utca M között, az M3A jelzésű pótlóbusz pedig a Határ út M és a Pöttyös utca M között szállítja az utasokat.

A karbantartás a Kőbánya-Kispest irányú peront nem érinti, így a belváros felől érkező szerelvények változatlanul megállnak a Határ úti metróállomáson - írták.

A közlekedési társaság azt ajánlja, hogy Kőbánya-Kispesten csak az válassza a pótlóbuszt, akinek úti célja a Határ út metróállomás.