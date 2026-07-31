A kibervédelemnek is lépnie kellett, akkora átverés terjed a Semmelweis Egyetem nevében

Az e-mailek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” megnevezést tüntették fel. És bár az üzenetek látszólag az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu- ról érkeztek, az egyetem hálózatában ilyen e-mail cím nincs.

A megtévesztő levél tárgya:

„Megrendelésszám: 4110588461”.

A Semmelweis Egyetem azt kéri a címzettektől, hogy ezeket a leveleket ne nyissák meg, a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra ne kattintsanak, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból.

A kiküldés az egyetemi infrastruktúrától teljesen független hálózatból történt. A Semmelweis Egyetem belső informatikai rendszereit nem érte adatvédelmi incidens és illetéktelen behatolás sem történt.

Az ügyet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.