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Nyitókép: Techa Tungateja / Getty Images

A kibervédelemnek is lépnie kellett, akkora átverés terjed a Semmelweis Egyetem nevében

Infostart

Több ezer hamisított, vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek július 30-án a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve.

Az e-mailek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” megnevezést tüntették fel. És bár az üzenetek látszólag az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu- ról érkeztek, az egyetem hálózatában ilyen e-mail cím nincs.

A megtévesztő levél tárgya:

„Megrendelésszám: 4110588461”.

A Semmelweis Egyetem azt kéri a címzettektől, hogy ezeket a leveleket ne nyissák meg, a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra ne kattintsanak, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból.

A kiküldés az egyetemi infrastruktúrától teljesen független hálózatból történt. A Semmelweis Egyetem belső informatikai rendszereit nem érte adatvédelmi incidens és illetéktelen behatolás sem történt.

Az ügyet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.

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