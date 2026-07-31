Nagy visszatérő a Ferencvárosnál

A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a ferencvárosi akadémia tagja, 2015 júliusában, Thomas Doll irányítása idején került az FTC II-ből az első csapathoz. AZ Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két Magyar Kupa-siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került.

Három évvel később az angol másodosztályú Bristol Cityhez szerződött, ahol 2019 és 2021 között játszott. Ezt követően visszatért Olaszországba, a második vonalban szereplő Pisa együtteséhez. 2024 januárjában átigazolt a Speziába, először kölcsön, majd 2024 nyarán végleg.

A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeres mezt, alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es Eb-csapatunknak is.