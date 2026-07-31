Ezt mindenképpen tudniuk kell azoknak, akik egyetemre készülnének

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap-, mester-, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket.

A pótfelvételizők minden képzési terület szakjaiból válogathatnak, és minden területen meghirdettek állami ösztöndíjas, illetve önköltséges finanszírozású képzéseket.

A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni (ugyanazon szak állami ösztöndíjas és önköltséges formája egynek számít) a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételiben 2026. augusztus 7-én éjfélig.

A 2026. évi felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók.