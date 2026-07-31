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Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által 2022. szeptember 11-én közreadott videóról készített képen orosz ejtőernyős vállról indítható rakétát lő ki az ukrajnai mikolajivi-Krivij Rih-i déli frontszakaszon.
Nyitókép: MTI/AP/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Kína vállról indítható rakétákkal „higgasztaná le” Iránt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egy hírügynökség szerint Kína heteken belül vállról indítható rakétákkal láthatja el Iránt. Teherán Izraellel és az Egyesült Államokkal folytatott háborúja közben szintet lépett egy, a Szuezi-csatorna elleni támadással. Közben az Iránnal szövetséges húszik „tranzitdíjat” vetnének ki a Vörös-tengeren áthaladó hajókra.

A Reuters fülest kapott róla, Peking határozottan tagad: a hír szerint Irán egy 70 millió dolláros ügyletben heteknek belül 400 darab vállról indítható légvédelmi rakétát kapna Kínától. A kínai gyártású fegyvereket Pakisztánon keresztül szállítanák az országba, az ügyeletet egy hongkongi közvetítő céggel írták alá, de a valódi szállító a Kínai Népköztársaság egyik vállalata lesz – állítja forrásaira hivatkozva a Reuters.

A pekingi külügyminisztérium „teljességgel alaptalannak” nevezte a hírt és úgy fogalmazott, hogy „folyamatosan a béke és a konfliktus lezárása érdekében dolgozik”. Megszólalt a pakisztáni fegyveres erők képviselője is, „teljességgel kreáltnak és hamisnak” nevezve a spekulációnak minősített állítást.

Érdekes módon sem az iráni külügy sem az érintett hongkongi cég nem volt hajlandó reagálni a Reuters megkeresésére. Az amerikai-izraeli bombázások idején több olyan iráni létesítményt ért csapás, amelyek a rakéta és légvédelmi programok gerincét jelentették. A mozgékonyságot biztosító és kis egységek által használt vállról indítható rakéták kevésbé sebezhetővé tennék az iráni légvédelmet, amely eddig statikus és ezért könnyen célba vehető légvédelmi ütegekre hagyatkozott.

A Reuters állítása szerint a kínaiak QW-12 és FN-16, infravörös célravezetésű és főként alacsonyan szálló repülőgépek, helikopterek és drónok ellen bevethető rakétákat szállítanának. Mindez fenyegetést jelentene az egyelőre lebegtetett amerikai földi invázióra készülő csapatok számára. A Reuters korábban azt állította, hogy Irán hajó-elhárító cirkálórakétákat szerezhet be Kínából, de eddig semmi jele annak, hogy megtörtént volna az ügylet.

A tudósítás azért is érdekes, mert a hírügynökség közben egy másik cikket is közölt, amely azt latolgatja, hogy „Kína vissza tudná-e tartani Iránt”? Ji Vang kínai külügyminiszter hívások tucatjait kapta és több találkozót tartott az Öböl-országok képviselőivel, amelyek komoly gazdasági károkat szenvedtek és nagyobb kínai szerepvállalást akarna látni – részben azért, mert a háború „világossá tette az amerikai hatalom korlátait” – olvasható a jelentésben.

„Hatalmas a tisztelet az Öböl és Kínai között, ők nagy gazdasági partnerek ezért bármely gondot csendben említenek meg” – mondta egy Öböl-beli forrás. Az érintett arab államok azt remélik, hogy Peking a tárgyalásos megoldás felé tereli majd Iránt, amely jelenleg azt hangoztatja, hogy a háború előtti állapottal szemben, ellenőrzése alatt tartja majd a Hormuzi-szorost.

Az Öböl-államok ugyanakkor tudatában vannak, hogy

a kínai diplomácia lassan és óvatosan működik, továbbá, hogy egy elhúzódó háború Peking érdekében is állhat, mert így nyomás alá lehet helyezni az Egyesült Államokat.

Amerikában a lakosság többségét nem érdeklik a Trump-kormányzat érvei és csak az otthon tapasztalható drágulás szemüvegén át szemlélik a helyzetet.

A kínaiak közben közvetlen tárgyalásokat folytattak a jemeni húszikkal és elérték, hogy az ő tankereiket ne vegyék célba – tette hozzá a Reuters. Közben a háború kiszélesedését hozhatja, hogy első ízben egy egyiptomi kikötőben légicsapás ért két LNG-hajót. Mindez azt sugallhatja, hogy már a Szuezi-csatorna térsége sem lehet biztonságos energiaszállítási útvonal.

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Kína vállról indítható rakétákkal „higgasztaná le” Iránt

Kína vállról indítható rakétákkal „higgasztaná le” Iránt
Egy hírügynökség szerint Kína heteken belül vállról indítható rakétákkal láthatja el Iránt. Teherán Izraellel és az Egyesült Államokkal folytatott háborúja közben szintet lépett egy, a Szuezi-csatorna elleni támadással. Közben az Iránnal szövetséges húszik „tranzitdíjat” vetnének ki a Vörös-tengeren áthaladó hajókra.
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