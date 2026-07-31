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A fõváros elsõ újévi babája, Jónás Liza anyjával, Jónás Renátával a Budapesti Jahn Ferenc Kórház és Rendelõintézet szülészeti osztályán 2026. január 1-jén. A kislány éjfél után négy perccel született, 3370 grammal és 52 centiméterrel, természetes úton, édesanyja második gyermekeként.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Fogy a magyar, júniusban is kevesebben lettünk

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Az előzetes adatok szerint 2026 júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké 3,1 százalékkal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9 százalékkal nőtt - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A közlemény szerint júniusban 5790 gyermek született, 2,6 százalékkal, 157-tel kevesebb, mint 2025 júniusában; 9167 ember vesztette életét, 3,1 százalékkal, 291-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 júniusi 3511-gyel szemben 3377 fő volt.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott.

Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 júniusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,1 ezrelékponttal, 4,3 főre csökkent. Ezer lakosra 6,4 házasságkötés jutott, 0,5 ezrelékponttal több, mint az előző év júniusában.

Az adatok szerint január-júniusban 34 312 gyermek jött világra, 2,0 százalékkal, 703-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január-márciusban 3,4, május-júniusban 1,7 százalékkal kevesebb, míg áprilisban 1,8 százalékkal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15-49 éves nőre 34,3 élveszületés jutott, 0,1 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,27, egy évvel korábban 1,28 volt.

Ebben az időszakban 62 330-an haltak meg, 4,1 százalékkal, 2679-cel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 6,9, május-júniusban 2,0 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 1,6 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás január-júniusban 28 018 fő volt, 6,6 százalékkal kevesebb az előző évi 29 994 főnél.

Az év első felében 21 177 pár kötött házasságot, 4,4 százalékkal, 895-tel több az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 20, júniusban 8,9 százalékkal több, míg április-májusban 9,2 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,3 élveszületés és 13,3 halálozás jutott; az élveszületési arányszám 0,1 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január-júniusában. A természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal 6,0 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,7 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,5 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

A KSH szerint a születések száma a fővárosban és három régióban csökkent, négyben pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt.

A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Közép-Dunántúlon következett be.

A természetes fogyás mértéke Budapest kivételével minden régióban csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Nyugat-Dunántúlon történt.

A házasságkötések száma a főváros kivételével az összes régióban nőtt. A növekedés mértéke a legnagyobb Észak-Magyarországon, a legkisebb Dél-Dunántúlon volt - írták.

A KSH adatai szerint 2025 júliusa és 2026 júniusa között 71 314 gyermek született, 4,4 százalékkal, 3254-gyel kevesebb a megelőző 12 havinál.

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