ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.92
usd:
315.05
bux:
146841.73
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai MIM-104 Patriot légvédelmi rakétarendszer egyik idnító járműve.
Nyitókép: Getty Images / MikeMareen

Donald Trump megint hezitál a Patriotok ügyében

Infostart / MTI

Az amerikai elnök még nem biztos abban, hogy megadja-e az engedélyt Ukrajnának, hogy rakétákat gyártson Patriot légvédelmi rendszerekhez. A Financial Times című brit lapnak adott interjújában arról is szólt, hogy Steve Witkoff elnöki megbízott és az elnök veje, Jared Kushner a következő napokban Ukrajnába látogatnak.

Az amerikai elnök szerint a Patriot rakéták kérdése még mindig mérlegelés alatt áll, és az Egyesült Államok hagyományosan nagyon óvatosan közelíti meg az ilyen technológiák átadását.

A Patriot rakéták gyártására vonatkozó engedély átadása Ukrajnának először július elején merült föl nyilvánosan Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélésén a törökországi NATO-csúcstalálkozón.

Volodimir Zelenszkij szerint a témát a héten Washingtonban tartott találkozójukon is megvitatták. Az ukrán elnök a tárgyalások után azt mondta, hogy a Patriot rakéták gyártásáról és más védelmi projektekről egyeztettek, és Donald Trump támogatta az engedélyek megadására vonatkozó javaslatot.

A Financial Times rámutatott arra, hogy a Patriot rakéták helyi gyártásának lehetősége létfontosságú Ukrajna számára, mivel kevés olyan hatékony eszköz van, ami képes elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

A lapnak nyilatkozó Donald Trump pontos időpont megjelölése nélkül beszélt a Witkoff-Kushner utazásról Kijevbe. A kettősnek ez lesz az első ukrajnai útja, miközben Moszkvában már többször is tárgyaltak korábban.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump megint hezitál a Patriotok ügyében

usa

ukrajnai háború

patriot rakéták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat
A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.
 

Számokat közölt Paksról Magyar Péter

Hőgutáról posztolt az egészségügyi miniszter

Rendkívüli korlátozást jelentett be a gödi Samsung a hőség miatt

Kiszáradás előtt egy svájci hegyi tó

Pletser Tamás: néhány hét van már csak az iráni konfliktus megoldására

Pletser Tamás: néhány hét van már csak az iráni konfliktus megoldására

Egyfajta manipuláció jellemzi a kőolaj világpiaci árát, annak piaci körülmények között sokkal magasabbnak kellene lennie, mint ahogy a kőolajtermékek ára magasabb is – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere. Beszélt a piacokat uraló versenyfutás lehetséges kimeneteleiről is.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.31. péntek, 18:00
Csörnyei Géza
a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy esés után felpattanás a világ tőzsdéin

Nagy esés után felpattanás a világ tőzsdéin

Az ázsiai tőzsdék többsége emelkedett pénteken, a befektetői hangulatot elsősorban a technológiai részvények felpattanása és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokba vetett bizalom javulása támogatta. A legerősebb mozgás Dél-Koreában volt, ahol a korábbi zuhanás után nagyot raliztak a chipgyártók, de Japánban is jelentős emelkedést hozott a félvezetőszektor, miután a jegybank változatlanul hagyta a kamatokat. Mérsékelt emelkedéssel indult a kereskedés az európai részvénypiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kritikus időszak jöhet a hőségben: erre készülhet az ország, ha leáll a paksi atomerőmű

Kritikus időszak jöhet a hőségben: erre készülhet az ország, ha leáll a paksi atomerőmű

A rekordalacsony dunai vízállás miatt napokon belül leállhat a teljes Paksi Atomerőmű, amivel mintegy 2000 megawattnyi termelőkapacitás esne ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Hamas agrees to Trump's plan to disarm in Gaza, official tells BBC, with Israel yet to comment

Hamas agrees to Trump's plan to disarm in Gaza, official tells BBC, with Israel yet to comment

A senior Hamas official said the group had agreed to the plan - announced by the US president late on Thursday - and an official statement would follow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 07:43
Teljesen meghátrált a Hamász
2026. július 31. 07:30
Önkéntes alapon – megszólalt Szlovákia a Magyarországra települő romák ügyében
×
×