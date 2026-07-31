Donald Trump megint hezitál a Patriotok ügyében

Az amerikai elnök szerint a Patriot rakéták kérdése még mindig mérlegelés alatt áll, és az Egyesült Államok hagyományosan nagyon óvatosan közelíti meg az ilyen technológiák átadását.

A Patriot rakéták gyártására vonatkozó engedély átadása Ukrajnának először július elején merült föl nyilvánosan Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélésén a törökországi NATO-csúcstalálkozón.

Volodimir Zelenszkij szerint a témát a héten Washingtonban tartott találkozójukon is megvitatták. Az ukrán elnök a tárgyalások után azt mondta, hogy a Patriot rakéták gyártásáról és más védelmi projektekről egyeztettek, és Donald Trump támogatta az engedélyek megadására vonatkozó javaslatot.

A Financial Times rámutatott arra, hogy a Patriot rakéták helyi gyártásának lehetősége létfontosságú Ukrajna számára, mivel kevés olyan hatékony eszköz van, ami képes elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

A lapnak nyilatkozó Donald Trump pontos időpont megjelölése nélkül beszélt a Witkoff-Kushner utazásról Kijevbe. A kettősnek ez lesz az első ukrajnai útja, miközben Moszkvában már többször is tárgyaltak korábban.