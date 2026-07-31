Vándor Róbert a diadal után: ez volt az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenyünk

„Nagyon szép verseny volt. Szerintem a csapatnak az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenye volt a mostani. Nagyon erősek voltak a versenytársak, elég játékos volt a Balaton, nagyon sokféle taktikát kellett alkalmazni, úgyhogy nagyon nagy küzdelmet hozott. Többször cserélődtek a vezető hajók az élen, úgyhogy nagyon-nagyon emlékezetes verseny volt” – mondta az InfoRádióban az idei Kékszalag-győztes vitorláshajó, az RSM kormányosa.
Az utóbbi évekhez képest is extrém hőség nehezítette a versenyzők dolgát, de Vándor Róbert szerint a rutinosabb vitorlázók ehhez hozzá vannak szokva, tudják, hogy hogyan kell az ilyesmit kezelni. A Balaton alacsony vízszintje azonban valóban megnehezíti azoknak a vitorlásoknak az életé, akik nem tudják csökkenteni a merülésüket. Számukra viszont nem okozott olyan nagy problémát a kevés víz, mert a hajójukon a víz alatti uszonyokat feljebb lehet húzni, azokat olyan magasságra állítják, amilyenre akarják.
Hatalmas taktikai csatát hozott ez a verseny, főleg a végén vált nagyon szorossá a küzdelem, csak akkor dőlt el, hogy a Process Solutions, az RSM vagy a címvédő Fifty-Fifty áll-e a dobogóra.
„Nagyon nyílt volt ez a küzdelem. Az első három pályajelnél, Kenesénél, Siófoknál és Keszthelynél sikerült elsőként kanyarodnunk, de aztán Keszthelynél kifutottunk a szélből, illetve akik utánunk jöttek, azok egy kis szélcsíkon el tudtak osonni, úgyhogy az első helyről a hatodik környékére estünk vissza. Innen nem volt egyszerű fölállni, nagyon messze eltávolodtak tőlünk az ellenfeleink, de aztán valahol Szemes környékén újra visszakerültünk az élbolyba az első három hajó közé. A csapat nagyon jól taktikázott, nagyon jó döntéseket hoztunk, aminek eredményeképpen sikerült elszakadnunk egy kicsit tőlük és elsőnek átjönni a Tihanyi-szoroson. Aztán onnan már csak be kellett futni” – idézte fel.
A négyszeres címvédő Fifty-Fiftyt sikerült letaszítania Vándor Róbertéknek a dobogóról, így sokkal „édesebbnek” érzik a győzelmet. Nagyon szerettek volna már nyerni.
„2020 és 2021-ben győztünk utoljára, úgyhogy hosszú volt ez a kihagyás. Mi beletettük a munkát, nagyon sokat fejlesztettünk a hajón, a csapat is nagyon sokat tanult ez alatt az időszak alatt, és vártuk, vártuk, hogy jöjjön a mi lehetőségünk. A fizika törvényeit még nekünk se sikerül átlépni, a Fifty-Fifty egy dupla árbocos, alacsonyabb súlypontú, szélesebb hajó, nagyobb nyomatékkal, tehát amikor 15 kilométer/óra fölé megy a szélerősség, akkor ő gyorsabb, mint minden más katamarán, úgyhogy nem egyszerű így vele küzdeni” – mondta Vándor Róbert az InfoRádióban.
A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.