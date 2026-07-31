ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.43
usd:
316.39
bux:
146688.57
2026. július 31. péntek Oszkár
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vándor Róbert katamaránja, az RSM az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülõ vitorlásversenyen Tihany közelében 2026. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Vándor Róbert a diadal után: ez volt az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenyünk

Infostart / InfoRádió

Az RSM nyerte meg az idei, 58. alkalommal kiírt Kékszalag Balaton-kerülő vitorlásversenyt. A hajó kormányosa, Vándor Róbert az InfoRádióban elmondta: nagyon várták már, hogy 2021 után ismét ők érjenek először célba a verseny végén.

„Nagyon szép verseny volt. Szerintem a csapatnak az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenye volt a mostani. Nagyon erősek voltak a versenytársak, elég játékos volt a Balaton, nagyon sokféle taktikát kellett alkalmazni, úgyhogy nagyon nagy küzdelmet hozott. Többször cserélődtek a vezető hajók az élen, úgyhogy nagyon-nagyon emlékezetes verseny volt” – mondta az InfoRádióban az idei Kékszalag-győztes vitorláshajó, az RSM kormányosa.

Az utóbbi évekhez képest is extrém hőség nehezítette a versenyzők dolgát, de Vándor Róbert szerint a rutinosabb vitorlázók ehhez hozzá vannak szokva, tudják, hogy hogyan kell az ilyesmit kezelni. A Balaton alacsony vízszintje azonban valóban megnehezíti azoknak a vitorlásoknak az életé, akik nem tudják csökkenteni a merülésüket. Számukra viszont nem okozott olyan nagy problémát a kevés víz, mert a hajójukon a víz alatti uszonyokat feljebb lehet húzni, azokat olyan magasságra állítják, amilyenre akarják.

Hatalmas taktikai csatát hozott ez a verseny, főleg a végén vált nagyon szorossá a küzdelem, csak akkor dőlt el, hogy a Process Solutions, az RSM vagy a címvédő Fifty-Fifty áll-e a dobogóra.

„Nagyon nyílt volt ez a küzdelem. Az első három pályajelnél, Kenesénél, Siófoknál és Keszthelynél sikerült elsőként kanyarodnunk, de aztán Keszthelynél kifutottunk a szélből, illetve akik utánunk jöttek, azok egy kis szélcsíkon el tudtak osonni, úgyhogy az első helyről a hatodik környékére estünk vissza. Innen nem volt egyszerű fölállni, nagyon messze eltávolodtak tőlünk az ellenfeleink, de aztán valahol Szemes környékén újra visszakerültünk az élbolyba az első három hajó közé. A csapat nagyon jól taktikázott, nagyon jó döntéseket hoztunk, aminek eredményeképpen sikerült elszakadnunk egy kicsit tőlük és elsőnek átjönni a Tihanyi-szoroson. Aztán onnan már csak be kellett futni” – idézte fel.

A négyszeres címvédő Fifty-Fiftyt sikerült letaszítania Vándor Róbertéknek a dobogóról, így sokkal „édesebbnek” érzik a győzelmet. Nagyon szerettek volna már nyerni.

„2020 és 2021-ben győztünk utoljára, úgyhogy hosszú volt ez a kihagyás. Mi beletettük a munkát, nagyon sokat fejlesztettünk a hajón, a csapat is nagyon sokat tanult ez alatt az időszak alatt, és vártuk, vártuk, hogy jöjjön a mi lehetőségünk. A fizika törvényeit még nekünk se sikerül átlépni, a Fifty-Fifty egy dupla árbocos, alacsonyabb súlypontú, szélesebb hajó, nagyobb nyomatékkal, tehát amikor 15 kilométer/óra fölé megy a szélerősség, akkor ő gyorsabb, mint minden más katamarán, úgyhogy nem egyszerű így vele küzdeni” – mondta Vándor Róbert az InfoRádióban.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Vándor Róbert a diadal után: ez volt az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenyünk

vitorlázás

balaton

kékszalag

rsm

vándor róbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet
Hétfőtől lépünk kritikus szakaszba az áramtermelés szempontjából, utána lesz a legnagyobb kihívás az ország előtt. Nincs nukleáris veszély Magyarországon, és Nagy László, az erőmű műszaki igazgató-helyettese részletesen beszámolt arról, hogyan biztosítják, hogy ne is legyen.
 

Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Megvan, mikor „lehet a régi” a Mol finomítója, de addig is segítségre van szüksége

A Fidesz szerint a kormány elszalasztotta a felkészülés lehetőségét

A Balatonnál is belengették a vízkorlátozást

Rossz hírt közölt a HungaroMet

Két újabb fontos döntést hozott a kormány az energiakrízis miatt

Markológépet vezényeltek a Dunába az alacsony vízállás miatt

Súlyosbodik a helyzet: harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe 14 településen

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.
VIDEÓ
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Energiahiányban szenved a forint

Energiahiányban szenved a forint

A tegnapi napon a japán jegybank devizapiaci beavatkozása nyomán a jen több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben, miközben az euróval szemben is gyengült a dollár. A nap folyamán az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírek, a japán jen mozgása és a bejövő makroadatok állnak a figyelem középpontjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!

Kvíz: Hallottad már ezeket a nyári szólásokat és mondásokat? A jelentésükön sokan elbuknak!

A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?

BBC
Business Sport Travel Science
About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

About 60,000 migrants arrive in Ceuta in 24 hours, Spanish territory's leader says

Spain's prime minister described the situation as an "attack" on its North African territory and said all illegal migrants would be returned to Morocco.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 31. 15:55
Fontolgatja a FIFA a 64 csapatos világbajnokságot
2026. július 31. 12:44
Elhunyt a Kapitány, akinél jobb futballistával Paolo Maldini soha nem játszott
×
×