Vándor Róbert a diadal után: ez volt az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenyünk

„Nagyon szép verseny volt. Szerintem a csapatnak az eddigi legemlékezetesebb Kékszalag-versenye volt a mostani. Nagyon erősek voltak a versenytársak, elég játékos volt a Balaton, nagyon sokféle taktikát kellett alkalmazni, úgyhogy nagyon nagy küzdelmet hozott. Többször cserélődtek a vezető hajók az élen, úgyhogy nagyon-nagyon emlékezetes verseny volt” – mondta az InfoRádióban az idei Kékszalag-győztes vitorláshajó, az RSM kormányosa.

Az utóbbi évekhez képest is extrém hőség nehezítette a versenyzők dolgát, de Vándor Róbert szerint a rutinosabb vitorlázók ehhez hozzá vannak szokva, tudják, hogy hogyan kell az ilyesmit kezelni. A Balaton alacsony vízszintje azonban valóban megnehezíti azoknak a vitorlásoknak az életé, akik nem tudják csökkenteni a merülésüket. Számukra viszont nem okozott olyan nagy problémát a kevés víz, mert a hajójukon a víz alatti uszonyokat feljebb lehet húzni, azokat olyan magasságra állítják, amilyenre akarják.

Hatalmas taktikai csatát hozott ez a verseny, főleg a végén vált nagyon szorossá a küzdelem, csak akkor dőlt el, hogy a Process Solutions, az RSM vagy a címvédő Fifty-Fifty áll-e a dobogóra.

„Nagyon nyílt volt ez a küzdelem. Az első három pályajelnél, Kenesénél, Siófoknál és Keszthelynél sikerült elsőként kanyarodnunk, de aztán Keszthelynél kifutottunk a szélből, illetve akik utánunk jöttek, azok egy kis szélcsíkon el tudtak osonni, úgyhogy az első helyről a hatodik környékére estünk vissza. Innen nem volt egyszerű fölállni, nagyon messze eltávolodtak tőlünk az ellenfeleink, de aztán valahol Szemes környékén újra visszakerültünk az élbolyba az első három hajó közé. A csapat nagyon jól taktikázott, nagyon jó döntéseket hoztunk, aminek eredményeképpen sikerült elszakadnunk egy kicsit tőlük és elsőnek átjönni a Tihanyi-szoroson. Aztán onnan már csak be kellett futni” – idézte fel.

A négyszeres címvédő Fifty-Fiftyt sikerült letaszítania Vándor Róbertéknek a dobogóról, így sokkal „édesebbnek” érzik a győzelmet. Nagyon szerettek volna már nyerni.

„2020 és 2021-ben győztünk utoljára, úgyhogy hosszú volt ez a kihagyás. Mi beletettük a munkát, nagyon sokat fejlesztettünk a hajón, a csapat is nagyon sokat tanult ez alatt az időszak alatt, és vártuk, vártuk, hogy jöjjön a mi lehetőségünk. A fizika törvényeit még nekünk se sikerül átlépni, a Fifty-Fifty egy dupla árbocos, alacsonyabb súlypontú, szélesebb hajó, nagyobb nyomatékkal, tehát amikor 15 kilométer/óra fölé megy a szélerősség, akkor ő gyorsabb, mint minden más katamarán, úgyhogy nem egyszerű így vele küzdeni” – mondta Vándor Róbert az InfoRádióban.

Holczhasuer András: A nehéz körülmények ellenére rendkívül izgalmas Kékszalag versenyen vagyunk túl – mondta el az InfoRádióban a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára. Holczhauser András szerint kihívást jelentett a versenyzőknek, hogy nagyjából három héttel ezelőtt a keszthelyi pályajelet kicsit keleti irányba hozták annak érdekében, hogy a bója 240 centiméteres vízbe kerüljön, ahol minden kékszalagos hajó meg tudja kerülni. A navigációt nehezítette még, hogy a korábban megszokott útvonalak most a 65 centivel alacsonyabb vízállás miatt már nem feltétlenül járhatók – a tőkesúlyok közelebb kerültek a Balaton medréhez, úgyhogy figyelniük kellett a sportolóknak. Volt is több olyan eset, amikor homokpadra futottak a hajók. Az RSM győzelmével kapcsolatban kifejtette: a Fifty-Fifty technikai fölénye erősebb szelekben döntő, ezért csak ilyen gyenge szeles körülmények esetén van lehetősége az ellenfeleknek arra, hogy megszorítsák. „Nagyon-nagyon izgalmas volt az abszolút első helyért vívott küzdelem is, hiszen Földvár előtt még hét hajó állt egy vonalban, gyakorlatilag bármelyikük esélyes lett volna arra, hogy megnyerje a versenyt. Egymás után pár percre futott be a másodiktól a hetedik helyezettig a többi hajó” – idézte fel Holczhauser András. A rajthoz álló hajók száma kicsit kevesebb volt a tavalyinál, ezt a főtitkár az előre ismert kánikulai és gyenge szeles körülményeknek tudta be. Mint mondta, a mezőnyt is ez tizedeli a legjobban a tókerülőn – a statisztikáik azt mutatják, hogy az indulók akár 30-35 százaléka is végül föladja és nem tart ki a verseny végéig.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.