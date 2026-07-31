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Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

A nagyfogyasztók jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban – a nap hírei

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Kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját – közölte Pakson a miniszterelnök. A nagyfogyasztók és a települések sorra jelentik be, hogy jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal.

A paksi atomerőmű termelésének leállítása az újabb adatok szerint kedden vagy szerdán várható, amikor a Duna vízszintje eléri a mínusz 134 centimétert – közölte Pakson a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette: az ugyanakkor nem látszik, hogy mikor lehet esély az erőmű újraindítására. Az előrejelzések szerint belátható időn belül nem várható csapadék a Duna vízgyűjtőin, így a vízszint emelkedése sem. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány 4-500 megawattos fogyasztáscsökkentést vár a nagyfogyasztó vállalatoktól. Tájékoztatása szerint a péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű.

A miniszerelnök köszönetet mondott, amiért a nagyfogyasztók és a települések sorra jelentik be, hogy jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban, illetve, hogy a lakosság is visszafogta a fogyasztást.

Elmarad az Országgyűlés jövő hétfőre és keddre tervezett rendkívüli ülése. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter visszavonta a kétnapos ülés összehívását kezdeményező kormányzati indítványt. A döntést a harmadfokú hőségriasztással, valamint a szárazság és az aszály miatt kialakult villamosenergia-válsághelyzettel indokolta. Az Országgyűlés Hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket vezet be, a kormány pedig működésével kíván példát mutatni az energiafelhasználás csökkentésében.

Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megye 54, Zala 29, Hajdú-Bihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik részén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi-medence 14 településén.

A legfrissebb előrejelzések alapján legalább egy hétig marad az országban a rendkívüli hőség, ebben az időszakban napról napra nagyobb területen emelkedhet 40 fok közelébe vagy a fölé a hőmérséklet a délutáni órákban – írja közösségi oldalán a Hungaromet. A hőség augusztus 9-éig is kitarthat.

Megdőlt a budapesti melegrekord: Újpesten 39,4 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami két fokkal több, mint amit a korábbi csúcs. Ezzel a hőmérséklet beállította az 1917-ben mért országos rekordot is. Újpest mellett a Győr-likócsi mérőállomáson is 39,4 fokot regisztráltak.

A javítások után várhatóan szeptember közepén tud elindulni a termelés teljes kapacitáson a MOL korábban meghibásodott százhalombattai finomítójában, amely jelenleg nagyjából 50 százalékon üzemel – jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter az üzemanyagpiaci kilátásokkal összefüggésben kiemelte, hogy az ellátásbiztonság a legfontosabb, az üzemanyagturizmust el kell kerülni. A MOL elnök-vezérigazgatója kijelentette: az ellátás biztosított Magyarországon, de ha további dízelimport nem érkezik, akkor lehetnek problémák.

Megjelent a Magyar Közlönyben a következő tanév hivatalos rendje. Az első tanítási nap szeptember 1-je, kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a, péntek lesz.

Minden üres pedagógus álláshely elérhető a Klebelsberg Központ felületén – közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tájékoztatása szerint az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebelsberg Központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső tanárotól.

Eddig több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap ideiglenes kollégiuma ítélt oda – ismertette a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A részben vagy teljes egészében visszafizetett összegek között több 10 millió forintos tételek is szerepelne.

Új vezetőket neveztek ki 3 országos közgyűjtemény élére. Az Országos Széchényi Könyvtár megbízott főigazgatója Gerencsér Judit, az Iparművészeti Múzeumé Jékely Zsombor, a Magyar Természettudományi Múzeumé pedig Babocsay Gergely lett. Az új vezetők megbízott főigazgatóként irányítják az intézményeket.

Megjelent a pályázat a Nemzeti Filmintézet elnök-vezérigazgatói posztjára a kormany.hu oldalon. A leendő vezető feladata lesz az intézmény stratégiai irányítása, valamint a magyar filmipar fejlődését támogató hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése. A pályázaton olyan szakemberek indulhatnak, akik legalább 5 év szakmai és vezetői tapasztalattal rendelkeznek a filmszakmában.

Romániában készenléti állapotot hirdetett a kormány az energiahiány és a Duna alacsony vízállása miatt. Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök bejelentése szerint a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának üzemben tartását vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni. 7 millió lejt utaltak ki azokra a munkálatokra, amelyekkel reményeik szerint a Duna további apadása esetén is a működési szinten tarthatják az erőmű hűtőrendszerét kiszolgáló tározóban a vizet.

Az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését – jelentette be a schengeni egyezmény felfüggesztését az olasz belügyminisztérium. A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Még a határellenőrzés bevezetése előtt a madridi külügyminisztériumba bekérették Olaszország nagykövetét az intézkedés ellen tiltakozva.

Az amerikai elnök szerint továbbra is mérlegelik, hogy az Egyesült Államok engedélyezze-e Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártását. Donald Trump a Financial Timesnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy Washington hagyományosan óvatos az ilyen katonai technológiák átadásával kapcsolatban.

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Kezdőlap    Belföld    A nagyfogyasztók jelentősen csökkentik az áramfelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti idősávban – a nap hírei

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Magyar Péter: már rendellenes állapot van a paksi atomerőműben, kedden vagy szerdán jöhet a leállás, de nincs veszélyhelyzet

Hétfőtől lépünk kritikus szakaszba az áramtermelés szempontjából, utána lesz a legnagyobb kihívás az ország előtt. Nincs nukleáris veszély Magyarországon, és Nagy László, az erőmű műszaki igazgató-helyettese részletesen beszámolt arról, hogyan biztosítják, hogy ne is legyen.
 

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Energiahiányban szenved a forint

Energiahiányban szenved a forint

A tegnapi napon a japán jegybank devizapiaci beavatkozása nyomán a jen több mint 2 százalékot erősödött a dollárral szemben, miközben az euróval szemben is gyengült a dollár. A nap folyamán az energetikai veszélyhelyzettel kapcsolatos hírek, a japán jen mozgása és a bejövő makroadatok állnak a figyelem középpontjában. A forint reggeltől kezdve fokozatosan gyengült a Paks leállításáról érkező bejelentések, és az emiatt szükségessé váló nagyobb energiaimportról szóló hírek hatására, a tendencia azonban a délután folyamán megállt.

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