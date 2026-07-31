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Magas feszültségű elektromos áram szállítására szolgáló vezeték.
Nyitókép: Pixababay

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.

Ezen a nyáron átéltünk már egy hőhullámot, akkor ez annyi többletfogyasztást eredményezett, ami a paksi atomerőmű termelésének mintegy kétharmadát tette ki. Adódik a kérdés: mi lesz velünk most, ha Paks leáll?

A szakértő szerint próbáljuk meg átütemezni a villamosenergia-fogyasztásunkat, tehát meggondolni, hogy mi az, ami árammal megy, és ezek közül mit tudunk átmenetileg kiiktatni. Perger András elmondta: a probléma minden bizonnyal a kora esti órákban fog jelentkezni, amikor az igények a nappalihoz hasonlóan magasak, viszont a naperőművek nem fognak termelni. Napközben ilyen gond nincs.

Arra számít, hogy Magyarország nem fog tudni exportálni a következő napokban elektromos áramot, de minden bizonnyal rendelkezésre fog állni olyan mennyiségű villamosenergia, hogy nem várható jelentős probléma.

„Különösen fontos, hogy hőt ne nagyon állítsunk elő most. Amúgy is meleg van, ha nekilátunk süteményt vagy bármi mást sütni, azzal meleget is fogunk csinálni. Tudom, hogy a gyümölcs nem akkor érik, amikor mi szeretnénk, de azért a lekvárfőzést is próbáljuk meg átütemezni. Ott van a mikrosütő, a mostanság divatos forró levegős sütők, ezeknek is van jelentős villamosenergia-felhasználása, próbáljuk meg kevésbé használni őket” – jelezte a szakértő.

Mint mondta: gyakran előfordul, hogy amikor teavizet melegítünk, akkor egy egész kannával fölteszünk, pedig csak 2-3 decire van szükségünk. Erre is próbáljunk meg odafigyelni, mindig annyi áramot fogyasszunk, amennyire feltétlenül szükség van.

A légkondikat próbáljuk úgy használni, hogy ne az esti órákban igyekezzünk gyorsan lehűteni a lakást, nagyon alacsony hőmérsékletre állítva a készüléket.

Ha van lehetőség rá, inkább napközben próbáljuk meg 24-26 fokra állítani a légkondicionálót, így az esti órákban esetleg már nem is kell beüzemelni.

„Próbáljuk meg tudatosan hűteni a lakásunkat is: akinek van lehetősége rá, az árnyékoljon, húzza be a függönyt, engedje le a redőnyt napközben, próbáljuk kizárni a meleg levegőt. Ha szellőztetünk, akkor be fog jönni a 38 fokos levegő is, inkább éjszaka történjen szellőztetés. A mosás biztosan átütemezhető, erre se este kerüljön sor. A szárítógép használatát minél inkább kerüljük, aki teheti, a hajszárítást is kerülje. A villanybojlereket próbáljuk meg alacsonyabb hőmérsékletre állítani, és kevesebb meleg vizet használjunk mosogatáshoz, zuhanyozáshoz” – tanácsolta.

Problémát okozhat az elektromos járművek töltése, ezért próbáljon este helyett napközben tölteni, aki ilyen járművet használ, hiszen a napenergiára az ország igen nagy mértékben tud támaszkodni, és nem az éjszakai drága importból kell ezt majd megoldani.

„Megvizsgáltuk az előző, egy hónappal ezelőtti hőhullám villamosenergia-fogyasztási adatait. Akkor a hőhullámot megelőző, még viszonylag kellemes nyárias időszakhoz képest 1000-1500 megawattnyi többletigény keletkezett az országban, ami a nagy meleg miatt következett be. Ez a többlet még kevesebb, mint a paksi atomerőmű teljesítménye, de már viszonylag közel van hozzá, mintegy kétharmada. A megemelkedett fogyasztás természetesen nem egyedül a lakosságnak köszönhető, de mégiscsak 4 millió háztartásban élünk itt Magyarországon, ha mindenhol sikerül egy kicsit takarékoskodni, az előbb-utóbb látszani fog” – fogalmazott a szakértő.

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetője arról is beszélt, hogy most talán szerencsésebb a helyzet az előző hőhullámhoz képest, hiszen sokan szabadságon vannak, nyaralnak.

Ilyenkor otthon nincs mosás és főzés, tehát van rá esély, hogy összességében nem lesz olyan mértékű villamosenergia-igény, ami újabb csúcsdöntést eredményezne.

„Ezzel együtt mindenkit bátorítok a felelős villamosenergia felhasználásra, gondoljuk át, hogy mi az a fogyasztás, amit át tudunk ütemezni, mi az, amire nincs most feltétlenül szükség” – fogalmazott Perger András.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.

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Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat

Paks leáll: át kell kapcsolnunk magunkat
A Duna alacsony vízállása miatt a következő napokban elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, fontos lesz takarékosan bánni a villamosenergiával. Mit tehetnek a háztartások? Erről kérdezte az InfoRádió Perger Andrást, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet energiaprogram-vezetőjét.
 

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