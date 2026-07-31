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Nyitókép: MTI/AP/Matt Slocum

Fontolgatja a FIFA a 64 csapatos világbajnokságot

Infostart / MTI

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse-e a világbajnokság mezőnyét.

A FIFA egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje a piaci igényt, a lépés esetleges következményeit, köztük annak kereskedelmi vonzatait.

A szervezet hozzátette: a szurkolói visszajelzések fontosak, de a tanulmány célja nem a drukkerek, vagy a közvetlen fogyasztók reakcióinak elemzése, hanem a piaci viszonyok tisztázása.

„Az elemzésnek tisztáznia kell, hogy egy esetleges 64 csapatos torna erősíti-e a futballgazdaságot, vagy ehelyett a világbajnokság felhígulását, a versenynaptár túlzsúfoltságát, a szervezés túlbonyolítását és a túltelítődést okozza-e” – jelezte a FIFA.

A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő, 2030-as vb-n 64 csapat vehetne részt. Hírügynökségi beszámolók alapján a FIFA jövő péntekig várja az ügynökségi értékelést, s a szervezet egy héttel később dönthet arról, hány együttes szerepelhet a következő tornán.

A 2030-as vb Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, de az első világbajnokság 100. évfordulójának tiszteletére rendeznek egy-egy összecsapást Uruguayban, Argentínában és Paraguayban is.

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