Rendkívüli ülést fontolgat a paksi leállás miatt az Európai Bizottság

Júliusban ismét feszült piaci környezetben kellett dönteniük a befektetőknek: az iráni konfliktus újbóli fellángolása, a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és az energiaárak emelkedése felélesztette az inflációs félelmeket, miközben az AI-rali korábbi, szinte sérthetetlennek tűnő nyertesei komoly nyomás alá kerültek. A részvénypiacok felszíne alatt heves rotáció zajlott, a kötvénypiacokon újra hozamemelkedés jött, a magyar eszközöket övező választás utáni eufória pedig érezhetően halványulni kezdett. A hazai alapkezelők ennek ellenére nem fordultak látványosan defenzív irányba: a közös modellportfólióban a pénzpiaci eszközök súlyát visszavágták, miközben a kötvény-, részvény- és alternatív kitettség is enyhén emelkedett. A forint iránti bizalom újra erősödött: a portfóliómenedzserek immár 60,3%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget.