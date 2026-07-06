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Tûzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tûzoltóknak nem kellett beavatkozniuk.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Környezetkárosítás gyanújával nyomozást indított a debreceni Semcorp ügyeiben a rendőrség – a nap hírei

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Napokon belül megjelenik egy 50 milliárdos fejlesztési pályázat a vízközmű szolgáltatóknak rendszereik korszerűsítésére. Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök, aki várjhatóan szerdán egyeztet az amerikai elnökkel.

Napokon belül megjelenik egy 50 milliárdos fejlesztési pályázat a vízközmű szolgáltatóknak rendszereik korszerűsítésére – közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László az Országgyűlésben elmondta: átlagosan 20, de egyes helyeken 60 százalékos a továbbítás közbeni veszteség a vízhálózaton.

Pénteken az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán megszülethet a végleges döntés Magyarország helyreállítási tervének elfogadásáról. Ekkor lesz kimondható, hogy hazahozták az uniós pénzeket – jelentette ki a Vitézy Dávid közlekedési miniszter az Országgyűlésben napirend előtt.

Kiemelkedő kereslet és túljegyzés volt a hétfői, 3 milliárd euró értékű devizakötvény-kibocsátáson: a kötvények iránt háromszoros volt az érdeklődés, és csaknem 10 milliárd euró értékű ajánlat érkezett - közölte az Államadósság Kezelő Központ. A Portfólió azt írja, hogy ez azt jelenti, hogy az adósság kamatterhe 3,6, illetve 4,2 százalék körül alakulhat.

Már holnap tárgyalja a parlament az alaptörvény 17. módosítását. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint a sürgős tárgyalás az alaptörvény-módosítás mielőbbi elfogadása érdekében szükséges. A módosítás értelmében szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire és 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát. Egy mondatban szerepel benne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése. A Fidesz tüntetéssel készül tiltakozni csütörtökön a módosítás ellen.

Július 31-től megszünteti a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt az állam nevében az alapítói jogokat gyakorló Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez abból a határozatból derül ki, amelyet Orbán Balázs, az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke osztott meg a Facebookon.

Visszahívta az EXIM Bank vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Berta Adrienn távozik a MEHIB Zrt. éléről és valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából. Azt egyelőre nem közölték, ki vezeti a jövőben ezeket a szervezeteket.

Környezetkárosítás gyanújával nyomozást indított a debreceni Semcorp ügyeiben a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság – erősítette meg a rendőrség. A Telex kérdésére nem adtak további tájékoztatást.

Felmérik a hazai ebrendészet állapotát – közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy a felmérés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni ezeket a telepeket.

Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pestis. Magyarországon még nem volt ilyen betegség, így a NÉBIH arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból, ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot.

Még az ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat 2. ütemének megvalósítása – közölte a BKK. A fejlesztés révén új villamoskapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig.

Megérkezett Isztambulba a magyar kormányfő, aki a NATO ma (kedd) kezdődő csúcstalálkozóján vesz majd részt Ankarában. Magyar Péter előzőleg közölte: ma és holnap a törökországi NATO-csúcson a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel, így ezért nem vesz részt a hétfői és a keddi parlamenti ülésen.

Ismét Ukrajna légvédelmének erősítését követelte a NATO tagállamoktól az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a tervek szerint személyesen vesz részt az észak-atlanti szövetség ma (kedd) kezdődő ankarai csúcstalákozóján. Az amerikai és az ukrán elnök várhatóan szerdán, az ankarai NATO-csúcson egyeztet.

A NATO főtitkára szerint a szervezet európai tagállamai és Kanada jó úton haladnak afelé, hogy utolérjék az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Mark Rutte az ankarai csúcstalálkozó előtt azt mondta: a NATO-nak mindent meg kell adnia Kijevnek annak érdekében, hogy megküzdjön az orosz agresszióval.

Az izraeli miniszterelnök szerint az Egyesült Államoknak nem szabad napirendre vennie F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak. Benjamin Netanyahu a közel-keleti NATO-szövetségest elfogadhatatlan biztonsági kockázatnak nevezte.

Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak. A palesztin terrorszervezet a lépést a Béketanács létrehozásával kapcsolatban tette meg.

A Dél-Libanonban állomásozó izraeli katonák kivonását sürgette a libanoni elnök. Az államfő szerint az izraeli hadsereg jelenléte a térségben aláássa az arab ország szuverenitását.

A kormányzó Szerb Haladó Párt Aleksandar Vucicot indítaná miniszterelnök-jelöltként a következő parlamenti választásokon. Milos Vucevic, az SNS elnöke egy lapinterjúban biztosra vette az őszi parlamenti választások megtartását, és szerinte az sem kizárt, hogy ezekkel egy időben köztársasági elnök-választást is rendeznek.

A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres Genfben, a témában rendezett első kormányzati szintű tanácskozáson úgy fogalmazott: az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok és az AI fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani.

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Kezdőlap    Belföld    Környezetkárosítás gyanújával nyomozást indított a debreceni Semcorp ügyeiben a rendőrség – a nap hírei

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Közzétette a köztársasági elnök a Velencei Bizottságnak küldött beadványát hétfőn. A Sándor-palota a honlapján olvasható 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyok Tamás azt kéri a testülettől, hogy mondja ki: összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal az a tervezett alkotmánymódosítás, amely idő előtt megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását és jogszerű-e egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten az ő megbízatásának megszüntetésére irányul.
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