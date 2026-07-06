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Tuzson Bence, a Fidesz képviselõje felszólal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

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ELŐZMÉNYEK

Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter az uniós források hazahozataláról beszélt az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt, erre válaszoltak a pártok.

Vitézy Dávid elmondta: végleges a magyarországi helyreállítási tervvel kapcsolatos dokumentumok, így az uniós források hazahozatala ügyében pénteken az EU-pénzügyminiszterek – várhatóan pozitív – döntésével elmondható lesz, hogy a Tisza-kormány hazahozta az uniós forrásokat. Ezután közölte: a korábbi kormány öt hazugságot igyekezett elhitetni a magyarokkal, majd ezeket tételesen fel is sorolta.

Felszólalására sorban reagáltak a parlamenti pártok.

Mi Hazánk: kérdéseket vet fel a felszólalás

Az uniós források járnak Magyarországnak, az a magyar emberek pénze, nem valami könyöradomány az Európai Unió részéről – hangsúlyozta Dúró Dóra, majd a miniszter napirend előtti felszólalása által szerinte felvetett kérdéseket sorolta.

Ezek között említette, hogy az uniós pénzek hazahozataláról lezárt ügyként beszél a kormányoldal, holott ez nem az; szerinte ezt mutatja az a Tisza Párt képviselői által beterjesztett házszabály-módosítás is, amelynek célja a jogalkotás felgyorsítása „kifejezetten az európai uniós források hazahozatalára hivatkozva”.

A politikus kijelentette, elképesztő és elfogadhatatlan a magyar szuverenitás tovább csökkentése Brüsszel javára, és „az eddig átruházott hatásköröket is vissza kellene helyezni nemzeti hatáskörbe”, majd a nemzetek Európája felé való elmozdulást szorgalmazta.

Dúró Dóra kijelentette, további korrupcióellenes lépésekre van szükség, például a politikusok mentelmi jogának eltörlésére, majd szuverenitási kérdésnek nevezte az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is, mondván, ehelyett egy minden frakció által delegált ügyészekből álló korrupcióellenes vádhatóság létrehozására volna szükség.

KDNP: jogunk van az uniós forrásokhoz

Rétvári Bence azt hangsúlyozta: a magyar embereknek joga van az európai uniós forrásokhoz, ezeket „nem ingyen kapjuk”, hiszen a csatlakozáskor megnyitottuk a piacunkat a többi tagállam előtt.

Kiemelte: az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, számos lépést tettek a 27 szupermérföldkő teljesítése érdekében, egyebek mellett átvették az uniós vagyonnyilatkozati rendet, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul fejlentette az országot Brüsszelben, ezért nem fizették ki ezeket a forrásokat.

Fidesz: 1,8 milliárd euró landolt Vitézy Dávid tárcájánál

Tuzson Bence jelezte: a Tisza hozzájárult az Ukrajna európai uniós csatlakozásához, de azt már nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenek.

A kereszténydemokrata politikus az uniós döntéshozatalt bírálva felhozta: van olyan uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot, és folyósítják a forrásokat, míg egy másiknál nem, ezért nem fizetnek, majd kijelentette, 1,8 milliárd eurónyi forrást vontak el úgy egyes szakterületekről, hogy a pénz végül Vitézy Dávid minisztériumánál landolt.

Felvetette, a kormányzat által javasolt jogszabályok nem az európai uniós pénzek hazahozataláról, hanem további szuverenitásvesztésről szóltak, a házszabály módosításának lényege pedig az, hogy „rendkívüli módon alkossanak jogot az Országgyűlés ülésein”. Annak a gyanújának adott hangot, hogy Magyar Péter kormánya „egy az egyben meg fog felelni a következő időszakban” a brüsszeli elvárásoknak.

Azt is mondta, hogy olyat nem lehet csinálni, hogy jogszabállyal eltávolítsák az államfőt, ez a határátlépés példátlan Európában, „meglátjuk, mit fog szólni a nemzetközi közösség”, mindig felléptek az ilyesmi ellen a különböző európai országok is.

Azt is mondta, hogy megszerezték volna az uniós pénzeket, csak azzal a lehetőséggel, amivel a Fidesz-KDNP élt volna, a Tisza nem élt, ez pedig az, hogy a korábbi kormány nem akarta megszavazni a következő uniós költségvetést, amelyet csak egyhangúlag lehet elfogadni, csak ha megkapja az uniós pénzeket. „És akkor nem kellett volna feladni a szuverenitásunkat” – közölte.

Tisza: egyik fő vállalásunk volt az uniós pénzek hazahozatala

Strompová Viktória arra emlékeztetett: az uniós pénzek hazahozatala volt pártja egyik legfőbb kampányígérete, majd a jelenlegi ellenzék által kormányon tetteket bírálta.

Egy dologról kellett volna, Tisztelt Ellenzék, lemondani: a korrupcióról - jelentette ki, túlárazott közbeszerzésekről, indokolatlan magánrepülőzésekről és ok nélküli támogatások kifizetéséről beszélve, miközben az emberek nap mint nap láthatták, mire nem szánt pénzt a kormányzat.

Az elhanyagolt területekről szólva kiemelte a közutak kritikán aluli állapotát, az egészségügy problémáit és a csatornahálózat gondjait, majd polgármesterek településük problémáit soroló leveleiből olvasott fel.

Strompová Viktória azt hangsúlyozta: ahogy eddig tették, úgy ezt követően is az uniós pénzek hazahozatalán és a problémák megoldásán fognak dolgozni.

Viszonválasz

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a viszonválaszában egyetértett azzal, hogy az uniós források járnak Magyarországnak, szükség van rájuk a magyar gazdaságnak, ezért hozzák őket haza. Ezzel az álláspontjukkal az ellenzéki képviselők Orbán Viktort cáfolták az értelmezése szerint, aki úgy vélekedett, enélkül is jól működik a magyar gazdaság.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) szerinte félreértette a szavait, nem azt mondta, nem lesz szükség további jogalkotásra, hanem azt, hogy azok a témák, amiket a korábbi kormány megjelölt, hogy a feltételei az uniós források hazahozatalának, azok nem volt igazak. Ezt nem tudták megcáfolni sem a Fidesz, sem a KDNP képviselői - húzta alá. A helyreállítási tervben vannak mérföldkövek, amiket teljesíteni kell - rögzítette.

Az Integritás Hatósággal kapcsolatban kiemelte: a Fidesz-KDNP a korrupciót tekinti szuverenitási kérdésnek, „mi nem tekintjük a magyar szuverenitás őrzendő értékének az Önök korrupcióját”. Kitért arra is, hogy a hatóság elnökét az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke nevezi ki, utóbbit pedig az előző kormány nevezte ki. A két új alelnök személyére szintén Windisch László fog javaslatot tenni – jegyezte meg. „Ha azt gondolják, az Önök által kinevezett ÁSZ-elnök külföldi érdekeket szolgál, sürgősen jelezzék, mert akkor az Országgyűlés el tud járni” – közölte.

Rétvári Bence szavait önvádiratnak minősítette, szerinte a KDNP frakcióvezetője arról beszélt, hogy voltak projektek, amiket beírtak a helyreállítási tervbe, de nem valósultak meg.

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Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

Az építési és beruházási miniszter az uniós források hazahozataláról beszélt az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt, erre válaszoltak a pártok.
 

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