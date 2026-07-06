Kapitány István felmentette az EXIM Bank vezetőjét

„A mai napon intézkedtem dr. Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából” – közölte július 6-án a Facebookon Kapitány István.

A bejegyzés szerint az átvilágítás jogi, működési, valamint gazdálkodási területen zajlik. A folyamat célja „annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a hazánkba érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését. A feladat végrehajtásában független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt. Az átvilágítás kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára.”

A miniszter egy korábbi posztjában is foglalkozott az EXIM Bankkal, akkor hangsúlyozta: „Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél! A magyar emberek egy átlátható, hatékony és működő országot szeretnének – ezt bizonyítja az áprilisi, elsöprő erejű választási győzelem. Egyértelmű a feladat: mindent meg kell tennünk, hogy a magyar gazdaság meghatározó szereplői a nemzetközi gazdasági környezet változásaihoz alkalmazkodó, valóban hatékony és a magyar gazdaság növekedését szolgáló szervezetek legyenek.”