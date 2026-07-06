Megnyomták a start gombot, indulhatnak a nagy munkák a rakparton

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A BKK a fejlesztésben a minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást.

A fejlesztés révén új villamoskapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig a Budafoki út és a Dombóvári út térsége között, javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Duna-parti területek kötöttpályás közlekedési kapcsolatát.

Megépítenek egy 2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonalat,

7 pár új, akadálymentes villamosmegállót,

közvetlen kötöttpályás kapcsolatot a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark, valamint az egyetemi kampuszok térsége felé,

részben füvesített burkolatú villamospályát, és

a Duna-part mentén új rakparti sétányt, kerékpáros infrastruktúrát alakítanak ki.

A villamosvonal mentén fákat, cserjéket telepítenek,

kapcsolatot teremtenek az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz.

A támogatási szerződés hatálybalépése után az előkészítő munkák 2026 őszén elkezdődhetnek, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 vége.

A beruházás a Budai fonódó villamos II. ütem című projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával. A vissza nem térítendő támogatás összege 32,32 milliárd forint.

A fejlesztés megalapozza a dél-budai villamoshálózat további bővítését. A BKK előkészíti a Budafoki úton a villamoshálózat fejlesztését saját projektje keretében, ez a Dombóvári út térségétől a Savoya Park felé teremthet új kötöttpályás kapcsolatot – áll a közleményben.