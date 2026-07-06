„Semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt” – közleményt adott ki az MCC

Orbán Balázs hétfőn közzétette, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter határozata alapján 2026. július 31. napjával megszűnik. Az MCC vezetősége ezután közleményt adott ki, hangsúlyozva, hogy a diákok, a szülők és a munkatársak megnyugtatása érdekében igyekszik tisztázni a helyzetet.

Mint ismert, a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat megszünteti a Tisza-kormány, június 29-én döntöttek is arról, hogy melyik kekva esetében melyik miniszter gyakorolja a jövőben az alapító jogait. A Mathias Corvinus Collegium (a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal és a Batthyány Lajos Alapítvánnyal együtt) Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került.

Másnap a kormányzat közölte: a döntés értelmében

a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok megszűnésének napja nem lehet későbbi 2026. július 31-nél.

az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében hosszabb átmeneti időszakot biztosít a törvény: ezek 2027. augusztus 1-jével szűnnek meg, hogy a felsőoktatási intézmények működése kiszámítható és zavartalan maradjon.

Felsorolták a konkrét lépéseket is:

2026. július 4-éig miniszteri döntést kellett kiadni a megszüntetésről;

2026. július 14-éig kormánydöntésben kell rendezni a megszűnés napját, a feladatok és vagyonelemek sorsát, az átvevő állami szerveket és az elszámolási biztos személyét;

2026. július 15-éig az alapítványoknak jelentést kell küldeniük vagyoni helyzetükről;

2026. július 18-áig a nem állami alapítóknak nyilatkozniuk kell a további működésről;

2026. augusztus 31-ével a nem felsőoktatási alapítványok jogai és kötelezettségei az államra szállnak, illetve megtörténik az érintett feladatok átvétele;

2027. augusztus 1-jével az egyetemeket fenntartó kekvák is megszűnnek.

Mint most az MCC vezetősége közölte, az Orbán Balázs által ismertetett határozat nem egy váratlan kormányzati döntés eredménye, hanem pontosan illeszkedik az MCC-ről is szóló törvényben rögzített menetrendbe. A jogszabály szellemében az alapítói jogok gyakorlója legkésőbb július 31-ig köteles volt intézkedni a kekva-forma megszüntetéséről.

„A folyamat következő lépéseként a kormány is határozatot hoz a KEKVA megszüntetéséről, majd az alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót a továbbműködtetésről szóló nyilatkozat megtételére.

Ebben az eljárásban nyilatkozhat a Tombor család arról, hogy a továbbiakban is működtetni kívánja-e az MCC-t. Amennyiben az alapító szándéka erre irányul, a kormány határozatot hoz a megszüntetési döntés visszavonásáról.

Hangsúlyozzuk, hogy semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt. Az MCC vezetése jelenleg is konstruktívan együttműködik a kormánnyal, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt” – írták.

Az MCC vezetősége reményét fejezte ki a bejegyzésben, hogy a Kárpát-medence 30 helyszínén zajló, 8000 diákot bevonó, egyedülálló tehetséggondozási programjuk, a képzéseik, a kutatásaik és a nemzetközi ösztöndíjaik a megszokott mederben, biztonságban folytatódhatnak tovább. „Diákjaink, szüleik és munkatársaink jövője és nyugalma az első számú prioritásunk” – írták.

A Mathias Corvinus Collegium leányvállalata az Infostartot is kiadó Inforádió Zrt. többségi tulajdonosa.