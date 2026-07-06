Ruff Bálint elnézést kért egy fenyegető kijelentésért

Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő interpellációjában arról kérdezte a minisztert, milyen lépéseket tesz a kormány a településvezetők védelme érdekében, miután a felvételen elhangzott kijelentés több polgármesterben is felháborodást váltott ki.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy a fenyegető tartalmú üzenet egy katolikus iskola óvodai bálján hangzott el, és a miniszter elhatárolódását kérte az esettől.

Ruff Bálint válaszában hibának nevezte a történteket, hangsúlyozva, hogy a közéletben elfogadhatatlan az ilyen stílusú megnyilvánulás. A tárcavezető úgy fogalmazott: a kormányzat álláspontja szerint az elhangzottak a politikai kultúra részét képező stílusjegyekre reflektálnak, ugyanakkor kijelentette, hogy

a politikai közösségük nevében elnézést kér a történtekért.

– írta meg parlementi közvetítésében a 24.hu.

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