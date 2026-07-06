Magyar Péter a Fidesz-KDNP kezdeményezéséről: még Isztambulban is nevettek

Gulyás Gergely és Rétvári Bence, a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióvezetői jelentették be, hogy egyebek mellett a köztársasági elnök és az államfői intézmény „megalázása”, az Alkotmánybíróság „lefejezése” miatt tüntetést szerveznek a Sándor-palota elé, tiltakozásul az alaptörvény módosítása ellen.

Az ügyben üzent Orbán Viktor Fidesz-elnök, és Magyar Péter miniszterelnök is.

Utóbbi Isztambulból, a NATO csúcstalálkozójának otthont adó török fővárosból posztolt, közölve, hogy még ott is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett.

„Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált” – fogalmazott Magyar Péter.