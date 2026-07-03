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Egy szürke kölyökkutya kíváncsian néz fel a gazdájára.
Nyitókép: Unsplash

Kánikula – itt a kormány újabb döntése

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A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól.

Az élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken azt írta, hogy a Kánikula program keretében kétszáz darab, egyenként 120 ezer forint értékű, árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között.

„Ezekkel az eszközökkel fenntartható, biztonságos és hűvös környezetet teremthetünk a menhelyi állatok számára a legforróbb nyári hetekben” – tette hozzá Gajdos László.

Emlékeztetett, az elmúlt napok rendkívüli forrósága megmutatta, milyen komoly kihívást jelent a nyári hőség, és az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűsítést nyújtsanak az állatoknak.

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